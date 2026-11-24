Ngày 24/11, tờ Osen đưa tin sau khoảng 4 năm định cư tại Hawaii, Bae Yong Joon và Park Soo Jin đã trở về Hàn Quốc cùng 2 con. Gia đình tài tử hiện sinh sống trong căn hộ cao cấp ở Banpo-dong, quận Seocho, Seoul.

Một nguồn tin trong ngành giải trí xác nhận với Osen: “Bae Yong Joon hiện sống ở Hàn Quốc, chứ không phải Hawaii”. Một người thân cận khác cũng cho biết cặp đôi đã chấm dứt cuộc sống tại Hawaii và trở về quê nhà cùng các con.

Vợ chồng Bae Yong Joon quyết định trở về Hàn Quốc sinh sống. Ảnh: Osen.

Theo nguồn tin, quyết định này được đưa ra sau khi cặp vợ chồng thảo luận với các con. Park Soo Jin được cho là mong muốn trở về Hàn Quốc. Hai con của cặp đôi, gồm con trai 10 tuổi và con gái 8 tuổi, hiện theo học tại một trường quốc tế Anh ở Seoul.

Trước đó, các con của Bae Yong Joon và Park Soo Jin theo học tại những trường tư thục danh tiếng ở Hawaii. Vợ chồng nam diễn viên từng gây chú ý khi quyên góp từ 14 triệu đến 36 triệu won mỗi năm cho các trường học của con.

Dù trở về Hàn Quốc, Bae Yong Joon chưa có kế hoạch tái xuất màn ảnh. Một nguồn tin trong ngành nói với Osen nam diễn viên đã trở về cùng gia đình nhưng không dự định tiếp tục diễn xuất.

Bae Yong Joon gần như ngừng hoạt động nghệ thuật sau khi bán cổ phần tại KeyEast cho SM Entertainment vào 2018. Đến 2022, khi trang web chính thức của nam diễn viên biến mất, tin đồn anh rút lui khỏi làng giải trí càng lan rộng. Phía Bae Yong Joon sau đó cũng xác nhận anh chính thức giải nghệ.

Hiện nam diễn viên là cổ đông chính của Blitzway Entertainment, công ty giải trí niêm yết trên sàn KOSDAQ. Công ty này quản lý các diễn viên Woo Do Hwan và Do Kyung Soo. Ngoài ra, anh còn tham gia nhiều hoạt động kinh doanh khác.

Dù đã rút khỏi các hoạt động giải trí trong thời gian dài, Bae Yong Joon vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện. Tháng 6, Bae Yong Joon gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay Singapore cùng Park Soo Jin và 2 con. Hình ảnh gia đình nam diễn viên nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Khi đó, anh cũng khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo khác xa hình tượng thư sinh quen thuộc.

Bae Yong Joon sinh năm 1972, nổi tiếng qua các bộ phim như Bản tình ca mùa đông, Thái vương tứ Thần ký, Dream High và Mối tình đầu. Trong đó, Bản tình ca mùa đông từng tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á, góp phần thúc đẩy làn sóng Hallyu.

Nam diễn viên ngừng diễn xuất sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình Dream High năm 2011. Sau đó, anh tập trung quản lý công ty giải trí KeyEast. Năm 2018, Bae Yong Joon nhượng quyền quản lý cho SM Entertainment và dần rút khỏi lĩnh vực kinh doanh giải trí.