Hoa hậu Ý Nhi là người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023. Sau ba năm du học tại Úc, nàng hậu chính thức trở về Việt Nam, đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc sống và hành trình hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, Ý Nhi chia sẻ loạt khoảnh khắc tại sân bay khi trở về nước sau thời gian dài học tập ở nước ngoài. Đáng chú ý, người đẹp được bố và bạn trai ra tận sân bay đón. Hình ảnh những người thân thiết có mặt để chào đón nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều khán giả thích thú.

Bố và bạn trai ra sân bay đón Hoa hậu Ý Nhi trở về sau 3 năm du học Úc.

Đáng chú ý, Ý Nhi không mất quá nhiều thời gian để bắt đầu lại guồng công việc tại quê nhà. Chỉ vài tiếng sau khi đặt chân xuống sân bay, nàng hậu đã xuất hiện tại một chương trình và tham gia biểu diễn.

Dù vừa trải qua hành trình di chuyển dài, người đẹp vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, vẻ ngoài tươi tắn và nguồn năng lượng tích cực. Nhan sắc của Ý Nhi cũng được nhận xét ngày càng chín muồi, trưởng thành hơn sau ba năm học tập và trải nghiệm tại nước ngoài.

Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện tại một chương trình chỉ vài giờ sau khi xuống sân bay và tham gia biểu diễn.

Việc nhanh chóng xuất hiện trong một chương trình ngay khi vừa trở về cho thấy Ý Nhi đã sẵn sàng cho những hoạt động mới. Trong thời gian tới, nàng hậu được kỳ vọng sẽ có lịch trình làm việc sôi nổi, tích cực tham gia các sự kiện và những hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng đối với người hâm mộ vốn mong chờ ngày Ý Nhi trở lại hoạt động thường xuyên sau thời gian dài vắng bóng.

Không chỉ đón nhận tin vui về công việc, Ý Nhi còn chuẩn bị đảm nhận một cương vị mới tại Miss World Vietnam. Theo đó, người đẹp sẽ giữ vai trò giám đốc điều hành cuộc thi. Đây là bước tiến đáng chú ý trong hành trình của nàng hậu, đồng thời mở ra cơ hội để cô thử sức ở lĩnh vực quản lý, tổ chức và phát triển một sân chơi nhan sắc.

Việc trở về nước, được gia đình và bạn trai đón chờ, nhanh chóng có lịch trình hoạt động rồi tiếp tục đảm nhận vị trí mới tại Miss World Vietnam khiến cuộc sống của Ý Nhi nhận được nhiều sự quan tâm. Sau 3 năm tập trung cho việc học tập, nàng hậu đang liên tiếp đón nhận những tín hiệu tích cực. Khán giả cũng có thêm lý do để mong chờ những bước chuyển mình của cô trong thời gian tới.

Hoa hậu Ý Nhi là giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2027.

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 và giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 72. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi đội vương miện, người đẹp quyết định sang Úc du học. Lựa chọn này từng nhận được nhiều sự chú ý bởi Ý Nhi đang ở giai đoạn đầu của nhiệm kỳ hoa hậu, khi các hoạt động nghệ thuật và lịch trình trong nước vẫn còn nhiều điều chờ đón.

Trong thời gian sinh sống và học tập tại Úc, Ý Nhi vẫn duy trì sự kết nối với khán giả thông qua mạng xã hội, đồng thời cập nhật những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống. Cô cũng tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan đến danh hiệu và hoàn thành hành trình ba năm du học như dự định. Đặc biệt, tại Miss World lần thứ 72, Ý Nhi đã đại diện Việt Nam tranh tài và lọt vào Top 40 chung cuộc.

Sau khi hoàn thành chặng đường học tập ở nước ngoài, việc trở về Việt Nam mở ra một chương mới đối với nàng hậu. Không còn chỉ tập trung vào việc học, Ý Nhi hiện có cơ hội trở lại với các hoạt động giải trí, đồng thời thử sức ở vai trò điều hành một cuộc thi sắc đẹp. Những trải nghiệm tích lũy trong ba năm qua được kỳ vọng sẽ giúp cô trưởng thành hơn trong cách làm việc và định hướng tương lai.

Khán giả trông chờ hành trình sắp tới của Hoa hậu Ý Nhi.