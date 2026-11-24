Nhân dịp sinh nhật tuổi 22, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi lựa chọn thực hiện hoạt động thiện nguyện tại Lâm Đồng, trao tặng những phần quà thiết thực đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, mới đây Yến Nhi đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với các em nhỏ tại thôn KalKill, D’Ran, Lâm Đồng. Tại đây, nàng hậu trao tặng ba lô, tập vở, bút viết cùng những phần hỗ trợ nhằm san sẻ khó khăn và tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường.

Nàng hậu trao tặng ba lô, tập vở và dụng cụ học tập đến các em nhỏ tại thôn KalKill.

Không chỉ trao quà, người đẹp còn dành thời gian trò chuyện, vui chơi cùng các em. Những nụ cười và khoảnh khắc gần gũi đã tạo nên một dịp sinh nhật đáng nhớ. Thay vì chỉ nhận những lời chúc trong ngày đặc biệt, Yến Nhi chọn cách lan tỏa niềm vui bằng sự quan tâm và sẻ chia.

Sau khi hình ảnh chuyến đi được chia sẻ, hoạt động của nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Không ít người dành lời khen cho lựa chọn đón tuổi mới giản dị nhưng ý nghĩa của cô. Nhiều ý kiến cũng cho rằng những món quà học tập tuy không quá lớn về vật chất nhưng có giá trị thiết thực đối với các em nhỏ.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Trước khi được biết đến rộng rãi, cô từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 và lọt Top 15 chung cuộc. Năm 2025, người đẹp tiếp tục trở lại cuộc thi và xuất sắc đăng quang vào tối 14/9, giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2025 tại Thái Lan.

Sau nhiệm kỳ hoa hậu, Yến Nhi tiếp tục theo đuổi các hoạt động nghệ thuật và dự án cá nhân.

Tuy nhiên, hành trình tại đấu trường quốc tế không đạt kết quả như kỳ vọng khi Yến Nhi không thể tiến sâu trong đêm chung kết. Kết quả này khiến cô nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ trong nhiệm kỳ.

Sau cuộc thi, nàng hậu tiếp tục tham gia các sự kiện giải trí, trình diễn thời trang và phát triển hình ảnh cá nhân. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô từng chia sẻ mong muốn hoàn thành việc học và tìm kiếm cơ hội thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Yến Nhi cũng từng gây chú ý khi dùng tiền tiết kiệm để sửa sang nhà cửa cho bố mẹ.

Khép lại nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam, người đẹp bước vào chặng đường mới với nhiều định hướng riêng. Ở tuổi 22, bên cạnh việc phát triển sự nghiệp, cô vẫn dành sự quan tâm cho các hoạt động cộng đồng. Chuyến thiện nguyện trong dịp sinh nhật lần này là một dấu ấn ý nghĩa, thể hiện mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực bằng hành động thiết thực.