Ngày 22/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo tìm bị hại liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở thẩm mỹ JK (địa chỉ 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ sở thẩm mỹ JK. Ảnh: Anh Đức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ sở thẩm mỹ JK do Phạm Vũ Nguyệt Nga (SN 2000, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ. Ngành nghề đăng ký kinh doanh của cơ sở gồm phun xăm thẩm mỹ, cắt tóc, làm đầu và gội đầu.

Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, cơ sở này vẫn thuê những người không có trình độ chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia để tư vấn cho khách hàng.

Khi khách có nhu cầu làm đẹp, những người này tự giới thiệu là bác sĩ, chuyên gia, đưa ra thông tin sai sự thật về phương pháp thực hiện và công dụng của máy móc, thiết bị nhằm tạo lòng tin, lôi kéo khách hàng chi tiền sử dụng dịch vụ.

Các dịch vụ được tư vấn, chào mời gồm cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn và nhiều kỹ thuật làm đẹp khác.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có 20 khách hàng liên quan đến các dịch vụ tại Cơ sở thẩm mỹ JK, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đề nghị những người từng sử dụng dịch vụ, nghi là bị hại tại Cơ sở thẩm mỹ JK sớm đến trình báo tại địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.