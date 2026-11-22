Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, 5 bị cáo gồm: Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, con gái bị cáo Hòa), Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Thị Hòa thời điểm bị khởi tố.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, trú tại phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) bị truy tố về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm a khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó có 2 Thẩm phán và 3 Hội thẩm nhân dân, do Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội làm Chủ tọa phiên tòa. Một Kiểm sát viên VKSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Nâng khống vốn điều lệ, huy động hơn 1.726 tỉ đồng

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động tiền từ các nhà đầu tư thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Để thực hiện, các bị cáo thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh, đồng thời cung cấp các tài liệu, bản trình chiếu giới thiệu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp do Linh và Hương xây dựng với những nội dung không đúng sự thật.

Thông qua đội ngũ nhân viên, các bị cáo giới thiệu Tập đoàn Sen Tài Thu đang hoạt động kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận cao, liên tục mở rộng hệ thống chi nhánh, cơ sở kinh doanh nhằm thu hút khách hàng tham gia đầu tư. Theo phương án huy động vốn, khách hàng ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được hưởng lợi nhuận với mức lãi suất từ 9% đến 13,5%, tùy theo thời hạn hợp đồng. Các bị cáo còn đưa ra cam kết thanh toán lợi nhuận đúng hạn và cho phép nhà đầu tư rút vốn trước thời hạn.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, sau khi chuyển tiền đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được thực hiện quyền của cổ đông và cũng không được ghi tên trong sổ đăng ký cổ đông của doanh nghiệp.

Bằng phương thức trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, các bị cáo đã huy động được hơn 1.726 tỉ đồng của 459 nhà đầu tư thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại Tập đoàn Sen Tài Thu.

Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Còn lại số tiền hơn 988 tỉ đồng được xác định bị cáo đã chiếm đoạt.

Chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng của 266 nhà đầu tư

Quá trình điều tra, Cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận có 266 trong tổng số 459 nhà đầu tư gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Tổng số tiền 266 nhà đầu tư này đã chuyển cho doanh nghiệp là hơn 971 tỉ đồng. Trong đó, các nhà đầu tư đã được chi trả hơn 213 tỉ đồng tiền lợi nhuận, số tiền còn bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 757 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương bị xác định có trách nhiệm hoàn trả số tiền hơn 757 tỉ đồng cho 266 bị hại đã trình báo, tố cáo.

Ngoài hành vi lừa đảo thông qua việc huy động vốn tại Tập đoàn Sen Tài Thu, vụ án còn liên quan đến hành vi đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền dưới danh nghĩa giúp Nguyễn Thị Lan Hương tránh bị xử lý hình sự.

Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú đã đưa ra thông tin có quan hệ với lãnh đạo trong ngành Công an, có khả năng tác động để giúp Nguyễn Thị Lan Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm. Bằng thủ đoạn này, các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt 26 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã sử dụng một phần để mua căn hộ chung cư trị giá 9,5 tỉ đồng và gửi tiết kiệm 10 tỉ đồng đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền do phạm tội mà có. Với hành vi này, bị cáo Lan bị truy tố thêm về tội "Rửa tiền".