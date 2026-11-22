Trước đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp nhận thông tin do ông Lương Văn Độ (SN 1976), trú tại tổ dân phố 39, phường Cam Đường, cung cấp về bộ hài cốt được phát hiện trong quá trình xây dựng công trình phụ cho gia đình ông Nguyễn Văn Hà cùng tổ dân phố vào năm 2021.

Theo ông Độ, bộ hài cốt được bọc trong túi tử thi màu xanh, bên ngoài quấn tăng võng. Từ những thông tin thu thập được, bộ hài cốt có khả năng liên quan đến một liệt sĩ hy sinh trong quá trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Hài cốt được trang trọng phủ cờ Tổ quốc sau khi cất bốc. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai.

Khi biết lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang triển khai nhiệm vụ tại khu vực Đồi Đá Vôi, tổ dân phố 39, phường Cam Đường, ông Độ đã chủ động cung cấp thông tin, đề nghị lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và tổ chức quy tập bộ hài cốt.

Sau khi cất bốc, bộ hài cốt được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trang trọng phủ cờ Tổ quốc, đưa về quàn tại Nhà quàn của Đội ở phường Cam Đường.

Không chỉ cung cấp thông tin về bộ hài cốt được chôn cất tại nghĩa trang gia đình, ông Lương Văn Độ còn tích cực phối hợp với lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cung cấp thông tin về khu vực chôn cất liệt sĩ tại đồi C10, phường Cam Đường.

Những thông tin do ông Độ cung cấp góp phần giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở đánh giá địa bàn, xây dựng phương án mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội.