Ngày 22/11, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở địa bàn tỉnh Salavan và Sekong, nước CHDCND Lào.

Cụ thể, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ ở bản KaVa, huyện Sa Mouay, tỉnh Salavan và một hài cốt tại bản MuonKang, tỉnh Sekong.

Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào.

Cả 2 hài cốt còn nhiều mảnh xương và răng, di vật gồm cúc áo bộ đội, lọ penicilin, 1 bát B52, 4 vỏ đạn AK, 1 vỏ đạn 12,7 ly và nhiều mảnh dù, mảnh tăng vỡ vụn.

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, thông tin cả hai phần mộ liệt sĩ đều do người dân địa phương cung cấp. Hai hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được thông tin và đủ điều kiện lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở địa bàn 2 tỉnh Salavan, Sekong nước bạn Lào trong mùa khô 2026-2027 gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn tin mộ chí ngày càng khan hiếm, chủ yếu ở trong rừng sâu, đi lại khó khăn.

Đến nay, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào.

Tuy nhiên Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, tổ chức các hướng để khai thác thông tin, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mong muốn sớm đưa các anh hùng liệt sĩ sớm về với gia đình, quê hương.

Đến ngày 21/11, sau hơn 2 tháng cơ động sang nước bạn Lào, Đội 192 Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 7 hài cốt liệt sĩ; trong đó địa bàn tỉnh Salavan có 3 hài cốt liệt sĩ và tỉnh Sekong có 4 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt các liệt sĩ đã được đưa về nhà quàn để bảo quản và hương khói theo đúng quy định.