Tối 22-11, đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình ông Nguyễn Duy An - nạn nhân tử vong khi cứu một phụ nữ bị đuối nước tại khu vực biển đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Đồng chí Trần Hòa Nam thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Nguyễn Duy An.

Tại gia đình nạn nhân, đồng chí Trần Hòa Nam đã chia buồn trước sự mất mát to lớn của gia đình. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dũng cảm, hành động nghĩa hiệp của ông Nguyễn Duy An khi không ngại hiểm nguy, lao xuống biển cứu người gặp nạn. Đồng thời, ân cần thăm hỏi, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau, tổ chức tang sự chu đáo cho người đã khuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sáng 21-11, tại khu vực bãi biển đường Trần Phú (phường Nha Trang), một phụ nữ đang tắm biển thì có dấu hiệu bị đuối nước. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An đã lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, trong quá trình cứu người, ông An cũng rơi vào tình trạng đuối nước.

Nhận được thông tin, nhân viên Đội Cứu nạn, cứu hộ thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang nhanh chóng triển khai ứng cứu, nhưng ông An đã không qua khỏi.