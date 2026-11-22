Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện P.N.M. (trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội) sử dụng tài khoản mạng xã hội, tạo lập và phát tán thông tin sai sự thật về tình hình tài chính của các doanh nghiệp, Cơ quan Công an đã triệu tập P.N.M đến làm việc và đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Phòng An ninh mạng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 12,5 triệu đồng đối với P.N.M., do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình tài chính của Tập đoàn Novaland, được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP; đồng thời yêu cầu P.N.M cam kết không tái vi phạm.

P.N.M tại cơ quan Công an. Ảnh CAHN

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư cần hết sức cảnh giác, kiểm chứng thông tin khi tham gia mạng xã hội; tuyệt đối không vội tin, bình luận hay chia sẻ các bài viết "giật tít", không rõ nguồn gốc.