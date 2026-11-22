Ngày 22/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông trong quan hệ tình cảm sau khi ly hôn, chị P.T.C.L đã sử dụng các tài khoản Facebook, Messenger để đăng tải bài viết, hình ảnh, bình luận có nội dung chưa được kiểm chứng, bịa đặt về người yêu của chồng cũ.

Những nội dung này đã ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, cuộc sống và công việc của người bị nhắc đến.

Công an xã Tam Dương làm việc với trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Tam Dương đã tiến hành điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.C.L số tiền 12,5 triệu đồng.

Hành vi vi phạm của chị L được xác định là lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, mỗi người cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ và có cách ứng xử văn minh khi xảy ra mâu thuẫn. Không sử dụng không gian mạng làm công cụ trả đũa, bôi nhọ hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.