Đồng chí Đặng Anh Chiến, Viện trưởng VKSND khu vực 9, đồng chí Nguyễn Đình Trọng, Giám đốc BHXH cơ sở Tĩnh Gia; đồng chí Đỗ Chí Thành, Giám đốc BHXH cơ sở Như Thanh ký kết Chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp được ban hành nhằm cụ thể hóa nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm giữa hai cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến vi phạm pháp luật và tội phạm; tiếp nhận, chuyển giao tố giác, tin báo về tội phạm; phối hợp giải quyết kiến nghị khởi tố và thông báo kết quả xử lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi Ngành.

Hai đơn vị thống nhất quá trình phối hợp phải bảo đảm tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; đề cao tính chủ động, kịp thời, chặt chẽ, không chồng chéo; giữ vững bí mật nhà nước, bí mật công tác cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, hai Ngành quán triệt sâu sắc quan điểm: Mọi hành vi có dấu hiệu tội phạm phải được phát hiện kịp thời, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, nhưng đồng thời không hình sự hóa các quan hệ hành chính, kinh tế, dân sự; không xử lý vi phạm hành chính thay cho việc truy cứu trách nhiệm hình sự khi đã có đủ căn cứ.

Đồng chí Đặng Anh Chiến, Viện trưởng VKSND khu vực 9 phát biểu ý kiến tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp.

Theo nội dung Chương trình, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm, BHXH cơ sở Tĩnh Gia, Như Thanh có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời thông báo bằng văn bản cho VKSND khu vực 9 để thực hiện chức năng kiểm sát theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự .

Đối với những vụ việc chưa xác định rõ dấu hiệu tội phạm, hai đơn vị sẽ cử cán bộ phối hợp nghiên cứu hồ sơ, tổ chức họp đánh giá khi cần thiết để thống nhất quan điểm giải quyết, bảo đảm xử lý khách quan, tránh oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Với các vụ việc phức tạp, gây thiệt hại lớn, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, lãnh đạo hai đơn vị sẽ kịp thời tham mưu, báo cáo VKSND tỉnh Thanh Hóa và BHXH tỉnh Thanh Hóa để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh đó, VKSND khu vực 9, Thanh Hóa sẽ chủ động thực hiện quyền yêu cầu xác minh, trực tiếp xác minh trong phạm vi thẩm quyền; tổng hợp, phân tích dữ liệu do cơ quan phối hợp cung cấp nhằm nhận diện sớm các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới để phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa.

Đồng chí Nguyễn Đình Trọng, Giám đốc BHXH cơ sở Tĩnh Gia cơ sở BHXH phát biểu tại Lễ ký kết chương trình phối hợp.

Để Chương trình phối hợp đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, VKSND khu vực 9 được giao là cơ quan chủ trì theo dõi, đôn đốc và định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả. Hai đơn vị phân công cụ thể các đồng chí Phó Viện trưởng, Phó Giám đốc cùng Kiểm sát viên, công chức làm đầu mối trực tiếp phụ trách, thực hiện Chương trình phối hợp.

Việc ký kết Chương trình phối hợp thể hiện quyết tâm chính trị cao của hai ngành trong việc siết chặt kỷ cương, tuân thủ pháp luật, phòng, chống vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm trên địa bàn. Sự phối hợp chặt chẽ này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp mà còn tạo lá chắn vững chắc để bảo vệ quỹ Bảo hiểm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.