Quang cảnh phiên toà.

Tại phiên tòa, các Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động tham gia xét hỏi, phân tích, đánh giá các chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của từng bị cáo, bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Vụ án thứ nhất: Bị cáo N.V.S, do có nhu cầu sử dụng ma túy, đã tìm mua Heroin của một người đàn ông chưa xác định được lai lịch tại khu vực phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi mua được ma túy, S. đã sử dụng một phần bằng hình thức tiêm vào tĩnh mạch, số còn lại được cất giấu trong bao thuốc lá để tiếp tục sử dụng. Khi đang điều khiển xe mô tô đi về nhà, S. bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang và thu giữ số ma túy còn lại cùng các đồ vật liên quan.

Vụ án thứ hai: Khoảng 7h15' ngày 24/6/2026, do có nhu cầu sử dụng ma túy, bị cáo N.V.Đ. đi đến khu vực Trung tâm Thương mại Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, mua 300.000 đồng Heroin từ một người đàn ông làm nghề xe ôm chưa xác định được lai lịch. Sau khi mua được ma túy, Đ. đi đến khu vực đất trống gần Trung tâm Thương mại Đồng Đăng, sử dụng một nửa số ma túy bằng hình thức hít, số còn lại cất giấu trong túi áo để sử dụng lần sau. Trên đường trở về nhà, Đ. bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang và thu giữ số ma túy còn lại.

Kiểm sát viên trình bày Luận tội.

Tại phiên tòa, trên cơ sở kết quả xét hỏi công khai, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo, Kiểm sát viên đã trình bày luận tội, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, đồng thời đề nghị mức hình phạt tương xứng nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện các chứng cứ, tài liệu và diễn biến tại phiên tòa, tuyên phạt mỗi bị cáo 3 năm 3 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Việc lựa chọn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn làm địa điểm xét xử lưu động có ý nghĩa thiết thực trong công tác giáo dục pháp luật. Trong quá trình xét xử, các Kiểm sát viên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; học viên đang cai nghiện trực tiếp theo dõi phiên tòa, nhận thức rõ hơn hậu quả pháp lý của các hành vi liên quan đến ma túy, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quyết tâm từ bỏ ma túy.