Thúc đẩy phát triển hệ thống thực phẩm địa phương

Các đại biểu trao đổi nhiều kinh nghiệm, chia sẻ thực tiễn, thảo luận vai trò của chợ nông dân trong phát triển hệ thống thực phẩm địa phương. (Ảnh: THANH BÌNH)

WorldFMC 2026 thu hút khoảng 100 đại biểu đến từ 80 quốc gia, vùng lãnh thổ tới tham dự, trong đó có sự hiện diện đáng kể của các tổ chức đến từ châu Phi. Đây là lần đầu tiên Đại hội đồng WorldFMC được tổ chức bên ngoài Italia, sau ba kỳ họp trước được tổ chức tại Rome.

Đại hội đồng được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực cho các chợ nông dân tại châu Phi và Địa Trung Hải - MAMI giai đoạn 2”, do Viện Nông nghiệp Địa Trung Hải Bari (CIHEAM Bari), một trong bốn viện nghiên cứu thành viên trực thuộc Trung tâm nghiên cứu về nông nghiệp cao cấp Địa Trung Hải (Italia) phối hợp WorldFMC triển khai.

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu trao đổi nhiều kinh nghiệm, chia sẻ thực tiễn, thảo luận vai trò của chợ nông dân trong phát triển hệ thống thực phẩm địa phương, đồng thời xác định các ưu tiên hoạt động của liên minh trong những năm tới.

Được thành lập tháng 6/2022, WorldFMC hiện quy tụ hơn 100 tổ chức tại hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ. So với kỳ Đại hội đầu tiên tổ chức tại Rome năm 2023, số thành viên của liên minh đã tăng 51%, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với hệ thống thực phẩm địa phương và vai trò của chợ nông dân trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp hộ gia đình, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế địa phương và tăng cường kết nối giữa khu vực nông thôn và đô thị.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: THANH BÌNH)

Việc lựa chọn Nairobi làm địa điểm tổ chức Đại hội phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của châu Phi trong hoạt động của WorldFMC. Tại nhiều quốc gia châu Phi hiện nay, chợ nông dân không chỉ là nơi kết nối người sản xuất và người tiêu dùng mà còn có thể trở thành nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và gắn kết cộng đồng.

Một trong những nội dung trọng tâm được đề cập tại Đại hội đồng lần này là vai trò của phụ nữ trong hệ thống thực phẩm địa phương, với phiên thảo luận do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) bảo trợ, nhân Năm quốc tế về Nữ nông dân. Bên cạnh đó, phiên thảo luận về hệ thống thực phẩm địa phương và an ninh lương thực sẽ kết nối kinh nghiệm của các thành phố với vấn đề phát triển lãnh thổ.

Trong khuôn khổ Đại hội đồng, Giải thưởng WorldFMC lần thứ hai được tổ chức, nhằm ghi nhận các cá nhân, chợ nông dân và thành phố có đóng góp cho hệ thống thực phẩm địa phương bền vững, bao trùm và có khả năng thích ứng. Hơn 100 đề cử từ nhiều nơi trên thế giới đã được gửi tới, với ba hạng mục gồm: Nông dân xuất sắc, Nhà quản lý chợ xuất sắc và Thành phố xuất sắc.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Đại hội đồng sẽ xem xét quá trình phát triển của WorldFMC từ khi thành lập, thông qua các văn kiện chiến lược, tăng cường hợp tác giữa các khu vực thành viên và xác định định hướng quản trị, ưu tiên hoạt động cho nhiệm kỳ tới. Chương trình cũng bao gồm bầu Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của liên minh.

Theo WorldFMC, chợ nông dân có thể góp phần kết nối nông dân, cộng đồng, vùng lãnh thổ và người tiêu dùng, đồng thời đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, tính bền vững, khả năng chống chịu và tính bao trùm của hệ thống thực phẩm. Đại hội tại Nairobi lần này được kỳ vọng tạo thêm không gian trao đổi kinh nghiệm, xây dựng quan hệ đối tác và thúc đẩy hợp tác quốc tế về phát triển hệ thống thực phẩm địa phương.