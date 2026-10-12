Bộ Y tế tổ chức trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên Chi bộ Vụ Bảo hiểm Y tế

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế dự và trao Huy hiệu Đảng tới đảng viên.

Tham dự có đồng chí Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế; Cấp ủy Chi bộ, đảng viên nhận Huy hiệu Đảng và đảng viên trong toàn Chi bộ.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên Vũ Hoài Nam. Ảnh: Trần Minh

Trong đợt 2/9/2026, Chi bộ Vụ Bảo hiểm Y tế có đảng viên Vũ Hoài Nam vinh dự được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Vũ Hoài Nam được kết nạp vào Đảng ngày 16/12/1988, chính thức ngày 16/12/1989.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản và những đóng góp của các đảng viên, trong đó có đồng chí Vũ Hoài Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đây cũng là sự ghi nhận ý chí, niềm tin, bản lĩnh và những đóng góp quan trọng của đồng chí trong quá trình công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ Y tế, Chi bộ Vụ BHYT ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu. Ành: Trần Minh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong muốn đảng viên Vũ Hoài Nam tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, truyền cảm hứng và là tấm gương để các thế hệ đảng viên trẻ noi theo; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng yếu của toàn ngành.

Nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Vũ Hoài Nam bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; được ghi nhận quá trình không ngừng phấn đấu, rèn luyện và cống hiến dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và các đảng viên Chi bộ Vụ BHYT chúc mừng đảng viên Vũ Hoài Nam. Ảnh: Trần Minh

Đồng chí Vũ Hoài Nam chia sẻ, trong suốt quá trình công tác đã luôn lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam trong mọi hành động; giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, phát huy tinh thần tận tụy, trung thực, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu và tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng.

Đồng chí Vũ Hoài Nam bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của tổ chức đảng, sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, đồng chí và đồng nghiệp; Đồng thời khẳng định, niềm vinh dự hôm nay cũng là lời nhắc nhở bản thân tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng Chi bộ Vụ BHYT, Đảng bộ Bộ Y tế ngày càng vững mạnh, vẻ vang trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đảng viên Vũ Hoài Nam phát biểu. Ảnh: Trần Minh