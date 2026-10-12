Cần sớm sửa chữa gầm cầu vượt cao tốc Bắc - Nam

Thực trạng này làm ảnh hưởng đến an toàn công trình và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến QL 1 lẫn cao tốc.

Theo người dân địa phương, tình trạng phương tiện va chạm, tông vào gầm cầu vượt cao tốc tại vị trí trên bắt đầu xảy ra từ khoảng đầu năm 2026. Các vụ việc hầu hết do xe đầu kéo vận chuyển phương tiện, hàng hóa, thiết bị hạng nặng phục vụ thi công công trình, khai thác khoáng sản gây ra.

Đoạn QL 1 qua khu vực này có lượng lớn xe tải, đầu kéo hoạt động, trong đó không ít trường hợp vận chuyển các loại hàng hóa kích thước lớn, gây lo ngại tiếp tục xảy ra các vụ việc tương tự.

Nhiều tình huống có nguy cơ va quẹt giữa phương tiện chạy trên QL 1 và gầm cầu vượt cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: N.C

Ông Trần Văn Bảy - chủ 1 gara xe tải ở gần cầu vượt - chia sẻ: “Có trường hợp xe đầu kéo kéo theo rơ moóc chở xe khai thác mỏ bị mắc kẹt 2 ngày liền, phải nhờ đến các biện pháp cứu hộ.

Thời gian qua, hàng chục tài xế phàn nàn, lo ngại về vấn đề độ cao gầm cầu vượt cao tốc, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xem xét, nếu xảy ra bất cập thì cần có biện pháp điều chỉnh để phòng ngừa sự cố, đảm bảo an toàn giao thông”.

Cầu vượt cao tốc Bắc - Nam băng qua QL 1 tại phường Quy Nhơn Tây bị bong tróc bê tông vì phương tiện va chạm. Ảnh: N.C

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, cầu vượt cao tốc Bắc - Nam tại vị trí nói trên có 7 thanh dầm, trong đó 2 thanh dầm ngoài cùng bên phải theo chiều Quy Nhơn - Chí Thạnh bị va quẹt.

Bề mặt dầm cầu hiện rõ dấu vết va chạm, nhiều điểm bị bong tróc bê tông bề mặt, thậm chí có vị trí lộ thanh sắt bên trong.

Các vụ va quẹt đều do phương tiện di chuyển trên QL 1 theo hướng Nam - Bắc gây ra. Trên QL 1 tại đây có biển cảnh báo chiều cao tĩnh không thực tế 4,75 m; ngoài ra, dưới gầm cầu cũng lắp biển báo hạn chế chiều cao 4,3 m.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Bùi Trọng Lai - đại diện Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Xây dựng, là chủ đầu tư dự án cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh) cho biết, chiều cao của cầu vượt được thiết kế, thi công theo đúng quy chuẩn và đảm bảo an toàn giao thông. Tình trạng gầm cầu bị tác động, bong tróc là do các phương tiện chở hàng hóa vượt quá chiều cao quy định.

Do đó, để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua cầu vượt, người dân phải chấp hành các quy định, biển báo giao thông. Về các điểm hư hỏng gầm cầu, chủ đầu tư sẽ có văn bản chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.