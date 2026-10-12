Đang El Nino, vì sao Cà Mau vẫn mưa cục bộ?

Theo cơ quan khí tượng địa phương, mưa lớn trong thời gian ngắn vẫn có thể xảy ra do tác động của các hình thế thời tiết cụ thể, ngay cả khi xu thế khí hậu tổng thể nghiêng về khô hạn. Điều này cho thấy thời tiết những tháng cuối năm có thể diễn biến phức tạp, đòi hỏi người dân chủ động các biện pháp ứng phó.

Ảnh hưởng của các hình thế thời tiết ngắn hạn

Từ đầu tháng 9 đến nay, triều cường tại vùng ven biển và khu vực nội ô tỉnh Cà Mau liên tiếp dâng cao, vượt mức báo động 3. Cùng với đó, nhiều xã, phường ghi nhận các đợt mưa lớn cục bộ, lượng mưa phổ biến từ 80–130 mm, có nơi vượt 150 mm.

Sự kết hợp giữa mưa lớn và triều cường khiến nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và sản xuất của người dân. Diễn biến này gây lo ngại trong bối cảnh El Nino được dự báo đạt cường độ rất mạnh vào những tháng cuối năm 2026.

Triều cường kết hợp mưa lớn gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Trao đổi về hiện tượng này, ông Trịnh Xuân Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Cà Mau, cho biết các đợt mưa lớn vừa qua không đồng nghĩa với việc xu thế khô hạn do El Nino sẽ thay đổi.

“Hiện tượng El Nino bắt đầu xuất hiện từ tháng 6/2026 và hoạt động mạnh dần lên. Đến thời điểm hiện tại, El Nino đang ở ngưỡng cường độ rất mạnh và có khả năng đạt cường độ rất mạnh trong các tháng cuối năm 2026 với xác suất rất cao, ở mức 98%”, ông Hưng thông tin.

El Nino là hiện tượng khí hậu quy mô lớn, tác động đến thời tiết theo mùa và thường có độ trễ nhất định. Vì vậy, ảnh hưởng của hiện tượng này không xuất hiện ngay lập tức, cũng không đồng đều giữa các khu vực. El Nino có thể làm giảm tổng lượng mưa trong năm nhưng không đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có mưa.

Đáng chú ý, tháng 9 và tháng 10 thường là giai đoạn cao điểm của mùa mưa tại Cà Mau. Do đó, các đợt mưa lớn cục bộ vẫn có thể xuất hiện khi những hình thế thời tiết thuận lợi cho mưa hình thành.

“Trong 10 ngày cuối tháng 9 vừa qua đã xuất hiện một đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa đến nay. Nguyên nhân trực tiếp gây mưa là do tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt ngang qua khu vực Nam Bộ, kết hợp với vùng áp thấp trên vùng biển Nam Trung Bộ di chuyển dần về phía Tây. Đây là các hình thế thời tiết ngắn hạn gây mưa lớn trên nền khí hậu chịu tác động của El Nino”, ông Trịnh Xuân Hưng lý giải.

Tỉnh Cà Mau chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp gây ra đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa đến nay.

Bản chất El Nino vẫn đang hiện hữu

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, từ đầu mùa mưa đến hết tháng 8/2026, lượng mưa thực đo tại các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 10–20%, đồng thời thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, nhiệt độ không khí trung bình cao hơn TBNN khoảng 1–1,5 độ C.

Những số liệu này cho thấy tình trạng thiếu hụt lượng mưa và nền nhiệt cao vẫn hiện hữu, dù tháng 9 xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ. Một đợt mưa lớn trong thời gian ngắn không đồng nghĩa với việc xu thế khô hạn theo mùa đã thay đổi.

Bản đồ lượng mưa tháng 9/2026 tại Cà Mau, thể hiện diễn biến lượng mưa dưới tác động của các hình thế thời tiết ngắn hạn (Nguồn: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Cà Mau).

Dự báo từ nay đến cuối năm 2026, dưới tác động của El Nino, lượng mưa hằng tháng tại Cà Mau có khả năng giảm xuống mức thấp hơn TBNN. Đáng chú ý, mùa mưa năm nay có thể kết thúc sớm vào đầu tháng 11.

Khi bước vào mùa khô 2026-2027, khu vực Cà Mau sẽ rất ít xuất hiện mưa trái mùa. Nguy cơ xảy ra hạn hán gay gắt, xâm nhập mặn sâu và thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt là rất cao.

Dù thời điểm này nhiều hình thế thời tiết cực đoan ngắn hạn vẫn có thể tiếp diễn, gây mưa cục bộ và triều cường, người dân cần chủ động các biện pháp ứng phó, gia cố bờ bao, tích trữ nước ngọt để bảo vệ sản xuất và tuyệt đối không chủ quan trước khi bước vào giai đoạn khô hạn cao điểm tiếp theo.

Ông Trịnh Xuân Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Cà Mau

Thực tế cho thấy, mưa lớn cục bộ và nguy cơ khô hạn không loại trừ lẫn nhau. Trong khi các hình thế thời tiết ngắn hạn có thể gây mưa lớn, ngập úng và triều cường, El Nino vẫn có khả năng làm gia tăng nguy cơ thiếu hụt lượng mưa, hạn hán và xâm nhập mặn trong mùa khô.

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, người dân Cà Mau cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn; chủ động gia cố bờ bao, bảo vệ sản xuất, tích trữ nước ngọt và chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp./.