Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2026

Các đồng chí Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban kiểm tra các tỉnh thuộc khu vực Vụ Địa bàn V cùng đại diện Thường trực Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng).

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Trong bối cảnh đó, các tỉnh, thành phố trong khu vực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, với mức tăng trưởng GRDP từ 8,03% đến 11,21%. Trong đó, Khánh Hòa và Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng hơn 10%.

“Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, gắn với yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chú trọng việc phòng ngừa, phát hiện và cảnh báo sớm những hạn chế, thiếu sót. Đồng thời từng bước khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác giám sát”, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh nhấn mạnh.

Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong công tác theo dõi, Vụ Địa bàn V đã tham mưu, phân công thành viên Ủy ban kiểm tra phụ trách địa bàn, điều chỉnh phân công cán bộ; duy trì việc tham dự các hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; thu thập tài liệu và lập hồ sơ địa bàn. Công tác giám sát thường xuyên tập trung vào việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển đất nước và các nhiệm vụ trọng tâm.

Vụ Địa bàn V đã tham mưu thành lập hai tổ giám sát trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng tại 7 tỉnh. Đồng thời, đôn đốc khắc phục những nội dung chưa hoàn thành tại 14 thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với 7 địa phương, đơn vị. Kèm theo đó, ban hành 9 báo cáo chuyên đề về những vấn đề dư luận quan tâm, phục vụ công tác chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Vụ Địa bàn V luôn duy trì phối hợp ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Quân khu 5 và Đảng ủy Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng); đồng thời trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Vụ cũng tham gia góp ý, kiến nghị về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp tỉnh; thường xuyên đôn đốc việc kiện toàn tổ chức bộ máy; ban hành 36 văn bản góp ý các dự thảo và cử 8 lượt lãnh đạo, cán bộ tham gia các tổ biên tập, tổ tư vấn sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: VŨ TÂN)

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tích cực của ủy ban kiểm tra các cấp thuộc khu vực Vụ Địa bàn V trong 9 tháng đầu năm 2026, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh, yêu cầu ngày càng cao. Về tư duy và phương pháp công tác đã từng bước chuyển từ bị động sang chủ động. Nhằm tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề nhằm phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa.

Đồng chí Đoàn Anh Dũng cũng chỉ rõ một số tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát giữa các địa phương chưa đồng đều, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa đáp ứng yêu cầu. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, khắc phục các Thông báo kết luận kiểm tra, giám sát và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài ở một số nơi còn chậm.

Để hoàn thành chương trình công tác năm 2026, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khẩn trương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra từ đầu năm và các nhiệm vụ phát sinh, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành chương trình công tác với chất lượng cao, hạn chế tối đa việc chuyển nhiệm vụ sang năm sau.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy cần tăng cường kiểm tra giám sát việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, cần đẩy nhanh việc xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng yêu cầu, thời hạn của Trung ương.