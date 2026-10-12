Đảng ủy xã Tân Thanh tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo xã Tân Thanh nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại là dịp để cán bộ, hội viên nông dân trong xã trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; kiến nghị, đề xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm và quyền làm chủ của nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chính quyền.

Thông qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; đồng thời tuyên truyền, giải thích để nông dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của xã, tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Hội viên nông dân thôn Trung Lương phát biểu ý kiến, nêu kiến nghị tại buổi đối thoại.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm, tại hội nghị, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân tập trung vào các nội dung: Cần rà soát, sắp xếp, sử dụng hiệu quả hệ thống nhà văn hoá sau khi sáp nhập các thôn; duy trì, khôi phục và phát triển các câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu quả; huy động các nguồn lực để cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng và thủy lợi nội đồng; rà soát, hoàn thiện hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp còn lại cho các hộ dân; định hướng của xã trong xây dựng nền nông nghiệp sạch, nông nghiệp hiện đại; giải pháp giúp nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của xã đã trao đổi, làm rõ những nội dung cán bộ, hội viên nông dân quan tâm thuộc thẩm quyền. Những nội dung không thuộc thẩm quyền, được tổng hợp đầy đủ để tham mưu với lãnh đạo xã có văn bản báo cáo đề nghị với tỉnh và Hội Nông dân cấp trên kịp thời giải quyết trong thời gian tới.

Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên nông dân giúp cấp ủy, chính quyền thêm gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của nhân dân, qua đó tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo xã mong muốn cán bộ, hội viên nông dân trong xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.