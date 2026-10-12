Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ đối thoại với nông dân về phát triển 'nông nghiệp xanh'

Đây là sự kiện có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với nông dân, là diễn đàn để cán bộ, hội viên nông dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản và bảo đảm sinh kế trong quá trình đô thị hóa. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố và kết nối trực tuyến tới 79 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tham dự hội nghị dự kiến có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Thường trực Thành ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo Hội Nông dân thành phố; đại diện lãnh đạo các xã, phường và gần 3.000 cán bộ, hội viên, nông dân Thủ đô tại các điểm cầu.

Với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân Thủ đô phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, xanh, bền vững; thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị nông sản và sinh kế nông dân”, đối thoại sẽ tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn, cấp thiết đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Trước thềm hội nghị, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã lấy ý kiến rộng rãi từ cán bộ, hội viên, nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp... Các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp thành 2 nhóm vấn đề chính bao gồm.

Nhóm thứ nhất là cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển nông nghiệp, bảo đảm sinh kế, nâng cao đời sống nông dân trong quá trình đô thị hóa.

Nhóm thứ hai là đổi mới mô hình sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số, liên kết chuỗi giá trị và phát triển thị trường tiêu thụ nông sản Hà Nội.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND thành phố sẽ trực tiếp lắng nghe, trao đổi và giải đáp các kiến nghị của nông dân; đồng thời cũng sẽ định hướng, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, xanh, bền vững, nâng cao đời sống nông dân, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.