'Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng vững chắc của quan hệ Việt - Trung'

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng ngày 12/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Tham dự cuộc gặp có Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc (CPAFFC) Dương Vạn Minh cùng các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc, trong đó có những người từng trực tiếp tham gia giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Việt Nam luôn coi trọng vai trò của đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc gặp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời đứng trước những vận hội mới để phát triển mạnh mẽ, thực chất và bền vững hơn nữa. Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thời gian qua đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chính là nền tảng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; được xây dựng từ sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chính vì vậy, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của đối ngoại nhân dân, đánh giá cao vị trí đặc biệt và những đóng góp quan trọng của Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt trong việc vun đắp, củng cố và phát triển quan hệ hai nước.

Đánh giá cao những hoạt động cụ thể, thiết thực và giàu tình cảm của các tổ chức hữu nghị trong nhiều năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các Hội đã góp phần kết nối các thế hệ, địa phương, tổ chức xã hội, giới học giả, văn hóa, doanh nghiệp, thanh niên và nhân dân hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin và làm sâu sắc hơn tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

“Có thể nói, công việc của các Hội là kết nối trái tim, xây dựng những cây cầu hữu nghị bằng sự chân thành giữa nhân dân hai bên. Đây cũng chính là nguồn sức mạnh sâu xa của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh cho biết, với tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, quan hệ Trung Quốc - Việt Nam tiếp tục đạt nhiều bước phát triển quan trọng.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc nhấn mạnh, năm 2026 là năm mở đầu thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc, đồng thời là năm khởi đầu giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, mở ra những cơ hội mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước.

Khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, ông Dương Vạn Minh cho biết, phía Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai hiệu quả nhận thức chung chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; kiên trì phương châm “16 chữ”, tinh thần “4 tốt”, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, củng cố nền tảng hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhắc lại quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình rằng “cội nguồn và sức mạnh của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đều nằm ở nhân dân”, ông Dương Vạn Minh khẳng định, Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các giới hai nước để xây dựng thêm nhiều cầu nối hữu nghị, tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Về định hướng thời gian tới, ông Dương Vạn Minh đề xuất tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố lý tưởng và niềm tin chung; thúc đẩy các chương trình đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử cách mạng; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Diễn đàn nhân dân Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng các nền tảng giao lưu nhân dân trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp độ.

Đồng thời, phát huy tính chủ động và tiềm năng hợp tác của các địa phương, tiếp tục tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Trung Quốc - Việt Nam, thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân

Đáp lại ý kiến của ông Dương Vạn Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội Hữu nghị Trung - Việt cùng các tổ chức hữu nghị của Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tập trung vào ba định hướng trọng tâm nhằm củng cố nền tảng xã hội, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, bền vững.

Thứ nhất, cùng nhau gìn giữ, kế thừa và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ chức hữu nghị tích cực tham gia thúc đẩy triển khai hiệu quả các chương trình như “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập của thanh niên, Diễn đàn nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh trao quà lưu niệm. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Thứ hai, đưa giao lưu nhân dân gắn với những lợi ích thiết thực của người dân hai nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, tình hữu nghị cần được thể hiện bằng những thành quả cụ thể mà người dân có thể cảm nhận được. Đó là việc đi lại, du lịch giữa hai nước thuận tiện hơn; ngày càng có nhiều sinh viên được học tập tại nước bạn; các địa phương biên giới tăng cường giao lưu; doanh nghiệp hai nước tìm được những đối tác hợp tác phù hợp; nông sản, hàng hóa chất lượng của mỗi nước đến với người tiêu dùng nước kia thuận lợi hơn.

Đánh giá Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 mở ra không gian rộng lớn để hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức hữu nghị tích cực phối hợp với cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giao lưu địa phương; tăng cường kết nối các di sản, địa danh lịch sử và các tuyến du lịch hữu nghị, qua đó thúc đẩy hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.

Thứ ba, cùng nhau xây dựng nền tảng xã hội vững chắc và môi trường dư luận tích cực, khách quan, hữu nghị cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tổ chức hữu nghị, nhà nghiên cứu, cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ và những người có ảnh hưởng trong xã hội hai nước tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin chân thực, khách quan; giới thiệu nhiều hơn những câu chuyện đẹp về đất nước, con người và sự hợp tác giữa hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, thu hẹp khác biệt về nhận thức và củng cố lòng tin giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Đinh Nhung