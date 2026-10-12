Kiến nghị nâng mức trợ cấp hưu trí lên 1 triệu đồng/tháng, giảm tuổi hưởng xuống còn 70 tuổi

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Gửi phản ánh đến Bộ Y tế, cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị xem xét rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi xuống đủ 70 tuổi.

Cùng với hạ độ tuổi hưởng, cử tri cũng đề nghị nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 1.000.000 đồng/tháng nhằm bảo đảm tốt hơn đời sống cho người cao tuổi.

Theo cử tri, thực tế cho thấy, nhiều người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên đã suy giảm sức khỏe rõ rệt, không còn khả năng lao động ổn định để tự bảo đảm cuộc sống, trong khi chi phí sinh hoạt và khám chữa bệnh ngày càng tăng cao. Mức trợ cấp hiện hành còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người thụ hưởng.

Vì vậy, xem xét điều chỉnh giảm độ tuổi hưởng trợ cấp và nâng mức hỗ trợ là cần thiết, phù hợp với thực tiễn, góp phần bảo đảm đời sống và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi.

Phản hồi cử tri, Bộ Y tế cho biết trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các văn bản giảm độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.

Cụ thể, Nghị định số 30/2002/NĐ-CP quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP quy định người từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội của Nhà nước, được hưởng trợ cấp xã hội.

Đến năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Lần gần nhất, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, từ ngày 1/7/2025, người cao tuổi được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đối với kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi xuống đủ 70 tuổi, Bộ Y tế nhấn mạnh, việc tiếp tục giảm độ tuổi cần được nghiên cứu tổng thể trên cơ sở đánh giá tác động về số lượng đối tượng thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.

Liên quan đến việc nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 1.000.000 đồng/tháng, Bộ Y tế cho rằng việc điều chỉnh mức trợ cấp cần được xem xét trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong từng thời kỳ.

Bộ Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Y tế, để đảm bảo cải thiện đời sống cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 335/2026/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Nghị định đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng/người/tháng (tăng 8%), trực tiếp nâng mức thụ hưởng cho khoảng 4,5 triệu người, gồm khoảng 2 triệu đối tượng bảo trợ xã hội và 2,5 triệu người cao tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Mức chuẩn mới cũng là căn cứ tính mức trợ cấp xã hội và các mức hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng.