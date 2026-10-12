Đồng Nai tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2026

Buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về công tác phối hợp tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2026 tại thành phố Đồng Nai

Hội nghị do UBND thành phố Đồng Nai phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, tạo diễn đàn để lãnh đạo các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước trao đổi về định hướng hợp tác, đồng thời tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn.

Dự kiến, hội nghị có khoảng 400 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương Việt Nam, cơ quan ngoại giao Hàn Quốc, các tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp cùng các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chương trình tập trung thảo luận các giải pháp nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc, thúc đẩy thương mại, đầu tư bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ trao đổi về vai trò của khoa học – công nghệ và công nghiệp văn hóa trong chuyển đổi số, hướng đến mô hình tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm.

Trong khuôn khổ chương trình, thành phố Đồng Nai dự kiến giới thiệu môi trường đầu tư, định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), các cơ chế, chính sách mới; đồng thời tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo thành phố, các sở, ngành với doanh nghiệp Hàn Quốc để tiếp nhận, giải đáp kiến nghị và thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hội nghị cũng là dịp để các bên trao đổi về những lĩnh vực hợp tác ưu tiên như công nghệ cao, kinh tế xanh, chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực, qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa các địa phương, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc.