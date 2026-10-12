Tổng duyệt diễn tập chung cứu nạn giữa quân đội Việt Nam, Lào và Campuchia

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tham dự tổng duyệt. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chính thức sẽ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Thượng tướng Lê Quang Đạo cùng các đại biểu dự tổng duyệt Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội Việt Nam, Lào và Campuchia năm 2026.

Cuộc diễn tập nằm trong kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026, hướng tới nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Đây cũng là dịp để các lực lượng tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân.

Tham gia diễn tập có nhiều lực lượng, trong đó có Trung đoàn 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân. Đây là một trong những nhiệm vụ được đơn vị thực hiện trong dịp hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân chủng Phòng không – Không quân (22/10/1963 – 22/10/2026).

Cùng với các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng, Trung đoàn 916 tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập chung. Việc tham gia diễn tập gắn với yêu cầu nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phối hợp cùng các lực lượng trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Thông qua diễn tập, quân đội ba nước tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện. Hoạt động phối hợp trong lĩnh vực phòng thủ dân sự góp phần tăng cường sự gắn bó giữa quân đội và nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng thời thúc đẩy hợp tác vì cuộc sống bình an của người dân.

Cuộc diễn tập còn hướng tới nâng cao khả năng hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại khu vực và trên thế giới trong tương lai. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Các lực lượng triển khai tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực giả định ngập lụt trong buổi tổng duyệt ngày 12/10.

Trực thăng phối hợp với lực lượng cứu hộ trên mặt nước thực hiện tình huống ứng phó ngập lụt.

Toàn cảnh khu vực diễn tập cứu hộ, cứu nạn trong tình huống ngập lụt nhìn từ trực thăng.

Xuồng cứu hộ tiếp cận khu vực ngập lụt giả định để tìm kiếm, hỗ trợ người bị nạn.

Trực thăng phối hợp với lực lượng trên mặt nước thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Trực thăng tham gia thực hiện các tình huống trong buổi tổng duyệt diễn tập phòng thủ dân sự.

Thành viên tổ bay quan sát khu vực ngập lụt, phối hợp xác định vị trí cứu nạn.

Tổ bay thả thiết bị cứu sinh từ trực thăng xuống khu vực có người bị nạn.

Hàng cứu trợ được thả từ trực thăng trong tình huống hỗ trợ người dân tại vùng ngập lụt.

Nhân viên cứu hộ đeo dây bảo hiểm, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ từ cửa trực thăng.

Trực thăng sử dụng tời đưa nhân viên cứu hộ xuống tiếp cận khu vực cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ vận chuyển người bị nạn bằng cáng tới trực thăng.

Các lực lượng phối hợp đưa người bị nạn lên trực thăng.

Nhân viên quân y thực hiện cấp cứu người bị nạn trong khoang trực thăng.

Tại khu vực công trình đổ sập giả định, lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm người bị mắc kẹt.

Chó nghiệp vụ hỗ trợ lực lượng cứu hộ tìm kiếm người bị nạn trong đống đổ nát.

Lực lượng chuyên trách triển khai phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố tại kho hóa chất giả định.

Nhân viên mặc trang phục bảo hộ phun nước xử lý sự cố tại khu vực kho hóa chất.

Lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện quy trình tiêu tẩy sau khi tiếp cận khu vực nhiễm hóa chất giả định.