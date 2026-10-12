Tổng duyệt diễn tập chung cứu nạn giữa quân đội Việt Nam, Lào và Campuchia
Ngày 12/10 tại Hà Nội, quân đội Việt Nam, Lào và Campuchia phối hợp thực hiện các tình huống cứu nạn trong buổi tổng duyệt diễn tập phòng thủ dân sự năm 2026, nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng, ứng phó thảm họa, hỗ trợ nhân đạo và củng cố tình đoàn kết giữa ba nước.
Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tham dự tổng duyệt. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập chính thức sẽ có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
Cuộc diễn tập nằm trong kế hoạch đối ngoại quốc phòng năm 2026, hướng tới nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Đây cũng là dịp để các lực lượng tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân.
Tham gia diễn tập có nhiều lực lượng, trong đó có Trung đoàn 916, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không – Không quân. Đây là một trong những nhiệm vụ được đơn vị thực hiện trong dịp hướng tới kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Quân chủng Phòng không – Không quân (22/10/1963 – 22/10/2026).
Cùng với các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng, Trung đoàn 916 tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập chung. Việc tham gia diễn tập gắn với yêu cầu nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phối hợp cùng các lực lượng trong hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.
Thông qua diễn tập, quân đội ba nước tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện. Hoạt động phối hợp trong lĩnh vực phòng thủ dân sự góp phần tăng cường sự gắn bó giữa quân đội và nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia, đồng thời thúc đẩy hợp tác vì cuộc sống bình an của người dân.
Cuộc diễn tập còn hướng tới nâng cao khả năng hiệp đồng giữa lực lượng quân đội ba nước trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại khu vực và trên thế giới trong tương lai. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tong-duyet-dien-tap-chung-cuu-nan-giua-quan-doi-viet-nam-lao-va-campuchia-post1393519.html