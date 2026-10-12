Khu biệt thự, hàng quán ven sông dềnh nước vì triều cường ở TP.HCM

Nước sông Sài Gòn tràn vào các hàng quán ven sông. Ảnh: NVCC.

Hơn 3h sáng 12/10, nước trên sông Sài Gòn dâng cao, tràn vào một quán cà phê rộng 1.000 m2 trên đường Đình Hanh Phú (phường An Phú Đông). Khi trời sáng, bàn ghế của quán nằm giữa mặt nước.

Anh Nguyên Chuyên, chủ quán, cho biết cảnh này không còn lạ. Vào mỗi đợt triều cường, quán ngập 2 lần mỗi ngày: vào khoảng 3-6h sáng và lúc 16-18h chiều. Chỗ cao nước ngập quá mắt cá chân, nơi thấp ngập đến đầu gối.

"Nước ngập gây ảnh hưởng đến hoạt động của quán vì nhiều khách hàng ngại nước sông nên không dám đến. Chỉ số ít những người muốn trải nghiệm là vẫn tới", anh Chuyên nói với Tri Thức - Znews.

Không gian quán rộng hơn 1.000m2 bị triều cường "xâm chiếm". Ảnh: NVCC.

Theo anh Chuyên, nước sông dâng rất nhanh trên diện tích lớn nên gần như không có cách nào ngăn chặn. Quán chỉ hạn chế thiệt hại bằng cách dùng bàn ghế kim loại hoặc bằng đá thay vì gỗ và luôn đặt đồ dùng ở chỗ cao.

Tương tự, trên đường Thanh Đa (phường Bình Quới), một nhà hàng rộng 4.000 m2 cũng ngập hơn 30 cm. Theo lễ tân, nhà hàng mới khai trương được gần 2 tháng. Biết trước các đợt ngập trong năm, chủ quán xây tường gạch và chất bao tải cát quanh khuôn viên.

Dù vậy, nước vẫn tràn qua các khe hở vào khu bàn ghế của khách và cả khu vực làm việc của nhân viên. "Nhà hàng vẫn buôn bán bình thường. Tuy nhiên, số lượng khách cũng có phần giảm đi do sợ tình trạng nước ngập, bẩn quần áo, giày dép", đại diện quán cho biết.

Khu vực phục vụ thực khách của nhà hàng ngập nước. Ảnh: NVCC.

Không chỉ những khu dân cư đông đúc, nhiều khu biệt thự của thành phố cũng xuất hiện tình trạng mặt đường dềnh nước.

Anh Giàu, cư dân phường Tân Mỹ, cho biết nhiều đoạn đường trong khu dân cư Sadeco (phía sau Trung tâm thương mại VivoCity) ngập hơn nửa bánh xe. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng có nhiều đoạn ngập nước, tràn vào sân bên trong.

Trước Trung tâm thương mại Lotte Mart (giao giữa đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập), nước cũng dâng cao. Đây là ngã tư có mật độ giao thông đông đúc, người đi đường phải cẩn thận nép vào những chỗ nước thấp để tránh chết máy.

Triều cường dâng trước một căn nhà trong khu dân cư Sadeco (ảnh trái). Giao lộ chìm trong nước vì triều cường. Ảnh: NVCC.

Theo dự báo, đỉnh triều cường tại TP.HCM đợt này xuất hiện vào ngày 11-12/10 (tức ngày 2-3/9 Âm lịch). Tại trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất có thể đạt 1,70-1,75 m, cao hơn báo động 3 từ 0,10 đến 0,15 m. Đỉnh triều dự kiến trong khoảng 4-6h và 16-18h.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,90-1,95 m, cao hơn báo động 3 từ 0,30 đến 0,35 m, với đỉnh triều trong khoảng 6-8h và 18-20h.

Đây là kỳ triều cường cao trong năm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kết hợp với triều cường có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và các hoạt động kinh tế - xã hội. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triều cường và có phương án phòng tránh, nhất là ở những khu thường xuyên ngập.