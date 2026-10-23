Thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

Chiều 23-10, tại phường Bắc Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Giải pháp chuyển đổi số tại địa phương với chủ đề “Chuyển đổi số cấp cơ sở tỉnh Khánh Hòa: Từ khung kiến trúc, nền tảng và dữ liệu số đến quản trị địa phương, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân”. Hội nghị mở đầu chuỗi sự kiện Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu số

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đào Xuân Kỳ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, chuyển đổi số được xác định là phương thức phát triển mới, động lực quan trọng để hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Thời gian qua, Khánh Hòa tập trung triển khai chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, chú trọng nâng cấp hạ tầng, phát triển dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, thúc đẩy thương mại điện tử, mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử và nâng cao kỹ năng số cho người dân. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm từ 30 đến 35% GRDP.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những khó khăn, thách thức, nhất là việc chuyển từ nhận thức sang hành động thực chất; thiếu nhân lực số chất lượng cao và kỹ năng số cơ bản ở một bộ phận cán bộ, người dân; việc xây dựng, khai thác dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hội nghị hướng đến tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Đinh Quang Hưng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh đã chia sẻ giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu số tại cấp cơ sở. Theo đó, năm 2026, Công an tỉnh phối hợp kiểm tra, đánh giá an ninh mạng đối với 161 hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, bên cạnh những chuyển biến tích cực, nhiều hệ thống vẫn tồn tại hạn chế về cấu hình, cập nhật phần mềm, quản lý tài khoản, bảo vệ thiết bị và kiểm soát truy cập. Một số hệ thống có dấu hiệu tấn công, xâm nhập cần được xác minh, xử lý theo quy trình chuyên môn.

Ông Đinh Quang Hưng trình bày chuyên đề "Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu số tại cấp cơ sở".

Từ thực tiễn này, Công an tỉnh đề xuất 6 nhóm giải pháp bảo đảm an ninh mạng tại cơ sở, gồm: Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, quản lý hệ thống, thiết bị và dữ liệu; khắc phục các điểm yếu về kỹ thuật; bảo vệ dữ liệu số theo quy định; vận hành nền tảng số thống nhất, tăng cường giám sát cảnh báo và hỗ trợ từ cấp tỉnh; xây dựng quy trình xử lý sự cố; nâng cao kỹ năng an toàn số cho cán bộ và người dân.

Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý, sử dụng hệ thống và dữ liệu; kịp thời thu hồi tài khoản không còn sử dụng, phân quyền truy cập theo nhiệm vụ, cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu và khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Việc kiểm tra, đánh giá phải gắn với kết quả xử lý tồn tại, không dừng ở khâu phát hiện, báo cáo.

Đối với dữ liệu cá nhân, hồ sơ hành chính, các cơ quan, đơn vị cần kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu thập, nhập liệu đến lưu trữ, chia sẻ và xử lý; không cung cấp dữ liệu cho người không có nhiệm vụ, không sử dụng các kênh không được phép để chuyển dữ liệu và không đưa thông tin cá nhân, tài liệu nội bộ chưa được phép công bố hoặc bí mật Nhà nước lên các dịch vụ trí tuệ nhân tạo công cộng.

Công an tỉnh cũng đề xuất tăng cường giám sát an ninh mạng tập trung, hỗ trợ kỹ thuật và ứng cứu sự cố từ cấp tỉnh, giảm gánh nặng cho cấp xã, phường nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm quản lý tại từng đơn vị. Cùng với đó, cần hướng dẫn cán bộ nhận diện email giả mạo, bảo vệ tài khoản, phát hiện và báo cáo sự cố; tuyên truyền để người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến, giả mạo cơ quan nhà nước, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả giọng nói, hình ảnh.

Kết nối chính quyền số với cuộc sống số

Chia sẻ về giải pháp kết nối chính quyền số và kiến tạo cuộc sống số toàn diện cho người dân, ông Huỳnh Ngọc Thương - Giám đốc Viettel Khánh Hòa cho rằng, quá trình chuyển đổi số hiện nay còn 3 vấn đề cần quan tâm. Đó là người dân phải sử dụng quá nhiều ứng dụng cho các nhu cầu khác nhau; nhiều nền tảng chủ yếu phục vụ công tác quản lý của chính quyền nhưng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thường xuyên của người dân, doanh nghiệp; môi trường số còn thiếu sự kết nối thống nhất, chính danh và tin cậy giữa chính quyền, nhà trường, tổ dân phố và doanh nghiệp.

Ông Huỳnh Ngọc Thương - Giám đốc Viettel Khánh Hòa trình bày chuyên đề "Nền tảng số hợp nhất Viettel Tammi: Giải pháp kết nối chính quyền số và kiến tạo cuộc sống số toàn diện cho người dân".

Theo lãnh đạo Viettel Khánh Hòa, việc triển khai ứng dụng đến người dân mới chỉ là bước đầu; quan trọng hơn là tạo ra tiện ích thiết thực để người dân sử dụng thường xuyên. Vì vậy, chuyển đổi số cần chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu phục vụ quản lý sang phát triển các dịch vụ đáp ứng nhu cầu hằng ngày, đồng thời hướng tới nền tảng số thống nhất, an toàn, tin cậy và do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ. Từ định hướng này, Viettel giới thiệu nền tảng số hợp nhất Viettel Tammi, hướng đến kết nối chính quyền số với các nhu cầu thiết yếu trong đời sống số của người dân.

Các đại biểu tham gia phiên tọa đàm trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở.

Tại hội nghị, các đơn vị, doanh nghiệp đã giới thiệu nhiều giải pháp, nền tảng phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở như: Từ bản đồ số đến ngôi nhà số BIZ.VN; ứng dụng thương mại điện tử, đưa sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP Khánh Hòa lên không gian số; trợ lý trí tuệ nhân tạo hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành tại các cơ quan nhà nước; các nền tảng số phục vụ chuyển đổi xanh. Bên cạnh đó, hội nghị tổ chức phiên tọa đàm nhằm trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở.

Thông qua hội nghị, Khánh Hòa có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các giải pháp công nghệ phù hợp với thực tiễn, hướng đến nâng cao hiệu quả quản trị địa phương, bảo đảm an toàn dữ liệu và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.