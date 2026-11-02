Công ty vũ khí hàng đầu của Pháp tăng gấp đôi sản lượng giữa tình hình nóng

Công ty Safran - doanh nghiệp sản xuất vũ khí hàng đầu của Pháp dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi sản lượng trong lĩnh vực quốc phòng trong giai đoạn 2025 - 2030 nhằm đáp ứng tình hình mới.

Đại diện nhà sản xuất cho biết họ tăng sản lượng bom hàng không AASM Hammer và động cơ phản lực cho tên lửa hành trình SCALP/Storm Shadow, tờ La Tribune cho biết sau cuộc phỏng vấn lãnh đạo doanh nghiệp.

Để mở rộng quy mô sản xuất, Safran đang triển khai 7 dự án đến năm 2028, bao gồm việc xây dựng các nhà máy mới và mở rộng năng lực chế tạo hiện có ở châu Âu và trên đất Mỹ.

Một trọng tâm là sản lượng bom dẫn đường AASM Hammer đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Nếu năm 2022 họ chỉ hoàn thành 200 quả mỗi năm, thì đến năm 2026 con số này đạt tới 1.400 đơn vị, và từ năm 2027, công ty dự kiến ​​sản xuất tới 2.000 quả mỗi năm.

Trong lĩnh vực động cơ tên lửa, Safran cũng đang mở rộng sản xuất, khi công ty tăng gấp 3 lần sản lượng từ năm 2022 đến năm 2026 và dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng gấp 4 lần vào năm 2030.

Động cơ do Safran chế tạo hiện được sử dụng để cung cấp lực đẩy cho tên lửa hành trình SCALP/Storm Shadow, tên lửa chống hạm Exocet MM-40 và NSM, cũng như tên lửa RBS-15 và đạn mục tiêu BQM.

Bên cạnh đó trong hơn 4 năm, sản lượng đầu dò quang điện tử dành cho tên lửa đã tăng gấp 6 lần, trong khi khối lượng hệ thống dẫn đường quán tính Geonix cũng tăng gấp 7 lần.

Sản lượng động cơ phản lực M88 dành cho tiêm kích Rafale dự kiến cũng sẽ tăng gấp đôi trong giai đoạn 2025 - 2029, và sản lượng turbine cho các máy bay trực thăng NH90, Tiger, H225M và H145M cũng đang tăng lên nhanh chóng.

Lĩnh vực vũ khí mặt đất cũng đang phát triển song song khi liên danh Safran và MBDA đã được chọn để phát triển hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Thundart, tổ hợp MLRS này được thiết kế để tấn công mục tiêu ở cự ly lên đến 150 km.

Chương trình Thundart dự kiến ​​đặt hàng đợt đầu tiên tới 26 bệ phóng và 300 tên lửa. Bên cạnh nhu cầu trong nước của Pháp, nhà phát triển kỳ vọng sẽ xuất khẩu sang được các nước đồng minh.

Doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu của Pháp còn đang xây dựng một nhà máy mới tại Đức, chuyên sản xuất các thiết bị quang điện tử và hệ thống định vị chính xác cao.

Tại Mỹ, Safran sẽ tăng gấp đôi công suất động cơ phản lực cỡ nhỏ. Đến năm 2028, một dây chuyền lắp ráp mới dành cho động cơ TR40 để cung cấp lực đẩy cho tên lửa tấn công hải quân (NSM) của Na Uy sẽ được khai trương tại Texas, từ đó gia tăng sản lượng bền vững.