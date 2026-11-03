Gia đình chị Amí Kiệt trong nhịp sống số
Công nghệ đang hòa vào nhịp sống của từng gia đình, từ mua bán, học tập đến tiếp cận các dịch vụ công và kết nối người thân... Gia đình chị Amí Kiệt (50 tuổi), trú tại buôn Tu, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk cũng không đứng ngoài cuộc.
Giờ đây, chị Amí Kiệt đi mua sắm không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh; nông sản gia đình làm ra, chị cũng tự livestream để bán hàng...
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-dinh-chi-ami-kiet-trong-nhip-song-so-1063057