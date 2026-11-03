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Gia đình chị Amí Kiệt trong nhịp sống số

Công nghệ đang hòa vào nhịp sống của từng gia đình, từ mua bán, học tập đến tiếp cận các dịch vụ công và kết nối người thân... Gia đình chị Amí Kiệt (50 tuổi), trú tại buôn Tu, xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk cũng không đứng ngoài cuộc.

Báo Quân Đội Nhân Dân
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Giờ đây, chị Amí Kiệt đi mua sắm không cần mang theo tiền mặt, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh; nông sản gia đình làm ra, chị cũng tự livestream để bán hàng...

Chị Amí Kiệt (thứ hai, từ trái sang) cùng gia đình trò chuyện với bà nội qua ứng dụng video call. 

Chị Amí Kiệt (thứ hai, từ trái sang) cùng gia đình trò chuyện với bà nội qua ứng dụng video call. 

Chị Amí Kiệt thực hiện livestream để bán nông sản. 

Chị Amí Kiệt thực hiện livestream để bán nông sản. 

Thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm. 

Thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm. 

Gia đình chị Amí Kiệt tích cực tham gia Phong trào “Bình dân học vụ số”. 

Gia đình chị Amí Kiệt tích cực tham gia Phong trào “Bình dân học vụ số”. 

BÙI VĂN CỌ (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/gia-dinh-chi-ami-kiet-trong-nhip-song-so-1063057