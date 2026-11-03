Quân sự thế giới hôm nay (3-11): Nga ứng dụng AI điều phối mạng lưới phòng thủ chống UAV

* Nga ứng dụng AI điều phối mạng lưới phòng thủ chống UAV

Tập đoàn quốc phòng Kalashnikov của Nga vừa giới thiệu Uzor, một hệ thống hỗ trợ ra quyết định ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng kết nối các thiết bị phát hiện UAV và vũ khí phòng thủ thành một mạng lưới thống nhất nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV.

Các thành phần được kết nối với Uzor gồm radar, hệ thống phòng không Krona và tháp pháo tự động Kalitka-KA. Trong mạng lưới này, Uzor đóng vai trò là lớp phần mềm hỗ trợ ra quyết định, giúp phối hợp hoạt động của các trang thiết bị nhằm bảo vệ những cơ sở có tầm quan trọng chiến lược trước UAV.

Uzor có khả năng kết nối các thiết bị phát hiện UAV và hệ thống phòng không Krona. Ảnh: Kalashnikov

Theo Army Recognition, phần mềm có khả năng tự động xác định vị trí triển khai phù hợp cho từng thành phần xung quanh khu vực cần bảo vệ, đồng thời phân bổ mục tiêu cho các loại vũ khí sẵn có. Tuy nhiên, thông tin được công bố chưa làm rõ việc phân bổ mục tiêu có cần người vận hành phê duyệt trước khi khai hỏa hay không. Do đó, chức năng tự động phân công mục tiêu không đồng nghĩa với khả năng tự động khai hỏa mà không cần sự can thiệp của con người.

Ngoài khả năng điều phối vũ khí, Uzor còn được trang bị công cụ mô phỏng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở được bảo vệ. Tính năng này cho phép người sử dụng đánh giá hiệu quả của phương án phòng thủ, từ đó lựa chọn vị trí bố trí trang thiết bị phù hợp.

Việc kết nối các cảm biến và vũ khí thành một hệ thống thống nhất được kỳ vọng giúp nâng cao khả năng phối hợp phòng thủ. Kết hợp dữ liệu radar với hệ thống tên lửa và tháp pháo có thể hỗ trợ người vận hành theo dõi mục tiêu, xác định những khu vực còn thiếu khả năng bảo vệ và lựa chọn phương án đánh chặn phù hợp. Tuy nhiên, đây mới là những lợi ích tiềm năng, chưa có kết quả thực tế được công bố để kiểm chứng.

Hiện tại, Kalashnikov chưa cung cấp thông tin chi tiết về các mô hình AI được sử dụng, phương pháp mô phỏng, đặc tính radar, hệ thống liên lạc hay số lượng vũ khí mà Uzor có thể điều phối. Các thông số như tầm phát hiện, thời gian phản ứng và hiệu quả đánh chặn cũng chưa được công bố.

* Israel xây dựng trung tâm mô phỏng huấn luyện pháo binh hiện đại

Theo Defense Blog, Bộ Quốc phòng Israel đã ký hợp đồng trị giá khoảng 192 triệu USD, có thời hạn 15 năm, với Tập đoàn Elbit Systems để xây dựng và vận hành trung tâm huấn luyện, mô phỏng dành cho lực lượng pháo binh thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Cơ sở này sẽ phục vụ quá trình đào tạo kíp chiến đấu sử dụng pháo tự hành Roem và hệ thống pháo phản lực Lahav khi hai loại vũ khí được đưa vào biên chế.

Theo thỏa thuận, Elbit chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp các hệ thống mô phỏng lái xe và thực hiện nhiệm vụ. Tập đoàn cũng đảm nhận việc cung cấp giảng viên, bảo trì và hỗ trợ hậu cần trong suốt thời hạn hợp đồng.

Trung tâm huấn luyện mô phỏng sẽ phục vụ quá trình đào tạo kíp chiến đấu sử dụng pháo tự hành Roem và hệ thống pháo phản lực Lahav khi hai loại vũ khí được đưa vào biên chế. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Bộ Quốc phòng Israel cho biết trung tâm mới sẽ giúp rút ngắn thời gian đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của các kíp pháo binh, đồng thời giảm chi phí huấn luyện nhờ hạn chế hao mòn các phương tiện tác chiến. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố địa điểm xây dựng, quy mô hệ thống mô phỏng cũng như thời điểm trung tâm đi vào hoạt động.

Defense Blog dẫn thông tin người đứng đầu Cục Mua sắm Quốc phòng Israel cho biết, việc kết hợp công nghệ huấn luyện, mô phỏng tiên tiến với gói hỗ trợ dài hạn sẽ giúp pháo binh khai thác tối đa sức mạnh của pháo Roem và các hệ thống mới, đồng thời sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn.

Roem là hệ thống pháo tự hành bánh lốp SIGMA 155mm do Elbit phát triển, được thiết kế để thay thế các tổ hợp pháo M109 do Mỹ sản xuất, có tên gọi Doher trong biên chế Israel, đã phục vụ IDF khoảng 40 năm.

Roem được trang bị pháo 155mm tự động hoàn toàn trên khung gầm xe tải 10x10, chỉ cần kíp vận hành ba người, có tầm bắn khoảng 40km, gần gấp đôi phiên bản tiền nhiệm, với tốc độ bắn tối đa 8 phát/phút. Lahav là phiên bản Israel của hệ thống pháo phản lực chính xác PULS do Elbit sản xuất, được IDF đưa vào biên chế từ năm 2020. Hệ thống có khả năng phóng nhiều loại rocket và tên lửa với các cỡ khác nhau từ cùng một xe mang phóng. PULS hiện đã được xuất khẩu sang nhiều quốc gia, trong đó có Hà Lan, Tây Ban Nha và Hy Lạp.

* Saab giới thiệu xuồng chiến đấu CB90 CX

Tập đoàn Saab (Thụy Điển) vừa giới thiệu xuồng chiến đấu CB90 CX, phiên bản mới được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ giám sát hàng hải, chống hạm và phòng không tầm ngắn. Điểm nổi bật của phương tiện này là khả năng hoạt động có người lái hoặc vận hành hoàn toàn tự động, kết hợp tốc độ cao với nhiều cấu hình vũ khí và cảm biến chuyên dụng.

CB90 CX có chiều dài 18m, chiều rộng 4m, mớn nước 1,1m và được trang bị hai động cơ diesel, mỗi động cơ công suất 1.100 mã lực. Hệ thống động lực dẫn động bằng tia nước giúp xuồng đạt tốc độ 40 hải lý/giờ khi đầy tải tầm hoạt động trên 300 hải lý.

So với phiên bản CB90 NG, CB90 CX có tải trọng hữu ích tăng từ 3 tấn lên hơn 5 tấn, cho phép mang theo nhiều thiết bị trinh sát, bệ phóng và đạn dược hơn. Xuồng có thể hoạt động với thủy thủ đoàn từ 0 đến 10 người nhờ hệ thống điều khiển từ xa và dẫn đường tự động Autonomous Ocean Core của Saab.

CB90 CX được phát triển với ba cấu hình nhiệm vụ. Phiên bản trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo (ISR) trang bị radar Sea Giraffe 1X và trạm vũ khí Trackfire. Radar có khả năng quét 360 độ mỗi giây, tầm phát hiện hơn 100km. Cột radar có thể nâng lên độ cao 11m, giúp cải thiện khả năng phát hiện mục tiêu trên mặt nước và trên không. Trạm Trackfire tích hợp cảm biến quang điện tử, hồng ngoại, thiết bị đo xa laser và có thể sử dụng vũ khí cỡ 12,7mm hoặc 30mm.

Xuồng chiến đấu CB90 CX được thiết kế với ba cấu hình phục vụ giám sát hàng hải, tấn công chống hạm và phòng không tầm ngắn Ảnh: Saab

Phiên bản chống hạm được trang bị hai bệ phóng cho tên lửa Marte ER của MBDA. Tên lửa sử dụng đầu tự dẫn radar chủ động ở giai đoạn cuối, bay bám mặt biển và có khả năng tấn công mục tiêu mặt nước ở khoảng cách hơn 100km khi được cung cấp thông tin chỉ thị mục tiêu từ bên ngoài. Trong khi đó, phiên bản phòng không tầm ngắn (SHORAD) sử dụng tháp pháo SeaSnake 30 của Rheinmetall, trang bị pháo ổ quay KCE-30 cỡ 30mm với tốc độ bắn tối đa 1.100 viên/phút, hỗ trợ đối phó với UAV, trực thăng và các loại đạn tuần kích.