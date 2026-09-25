Thủ môn quay lưng cho đối thủ ghi bàn

Atletico Independiente đánh bại Wilstermann Cooperativas với tỷ số 3-2 ở vòng 5 Simon Bolivar Cup (thuộc hạng 2 Bolivia) hôm 21/9, nhưng tâm điểm trận đấu lại nằm ở quả phạt đền được trao cho đội chủ nhà trong thời điểm bù giờ.

Trọng tài Carlos Arteaga cho Atletico Independiente hưởng phạt đền sau khi xác định Tesonotte phạm lỗi với một cầu thủ đối phương trong vùng cấm. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy thủ môn Wilstermann dường như không chạm vào đối thủ mà tác động vào bóng trước khi tiền đạo này ngã xuống.

Tesonotte lập tức phản ứng dữ dội. Anh cùng các đồng đội vây quanh trọng tài Arteaga để khiếu nại, khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 20 phút. Bất chấp sức ép từ các cầu thủ Wilstermann, vị trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định và yêu cầu quả phạt đền được thực hiện.

Không chấp nhận phán quyết, Tesonotte chọn cách phản đối chưa từng thấy. Khi Ernesto Adiri chuẩn bị sút phạt đền, thủ môn Wilstermann không đứng giữa khung thành mà bước sang sát cột dọc bên phải và quay lưng về phía đối thủ.

Adiri sau đó dễ dàng đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-2 cho Atletico Independiente. Quả phạt đền được thực hiện ở phút bù giờ thứ 25, sau quãng thời gian tranh cãi kéo dài bất thường.

Theo BBC Sport, Liên đoàn Bóng đá Bolivia sau đó đình chỉ trọng tài Arteaga vô thời hạn khỏi mọi giải đấu trong nước. Vụ việc nhanh chóng gây chú ý bởi hình ảnh Tesonotte công khai từ chối cản phá quả phạt đền để phản đối quyết định của trọng tài.