Messi mặc áo đấu nào trong trận giã từ tuyển Argentina?

Messi diện thiết kế đến từ thương hiệu Adidas, khẳng định mối quan hệ bền chặt với hãng thể thao. Ảnh: Adidas.

Lionel Messi sẽ có lần cuối khoác áo đội tuyển Argentina trong trận giao hữu với Benin tại sân Monumental, Buenos Aires vào ngày 6/10. Đây là trận đấu được Liên đoàn Bóng đá Argentina tổ chức như lời chia tay dành cho đội trưởng sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với đội tuyển, theo ESPN.

FIFA cũng xác nhận Messi sẽ xuất hiện trong trận đấu này sau khi tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế vào cuối tháng 8. Trước trận đấu đặc biệt, Messi hé lộ chiếc áo đấu được Adidas thiết kế riêng. Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội Instagram, anh cầm chiếc áo và viết: "One last match. A jersey for a lifetime" (tạm dịch: "Một trận đấu cuối cùng. Chiếc áo đấu cho cả cuộc đời").

Thiết kế vẫn giữ bảng màu xanh da trời và trắng đặc trưng của Argentina nhưng được xử lý theo hướng kỷ niệm. Các chi tiết màu vàng tạo điểm nhấn trên nền áo, trong khi hình ảnh Sun of May - biểu tượng lấy từ quốc kỳ Argentina - xuất hiện trên áo.

Tên Messi và số 10 được in màu vàng. Phía sau cổ áo là chi tiết hình mặt trời kết hợp với số áo biểu tượng của cầu thủ, tạo thành dấu hiệu nhận diện riêng cho lần xuất hiện cuối cùng của anh trong màu áo Albiceleste.

Chiếc áo cũng sử dụng dấu ấn cá nhân "M" của Messi thay cho logo Adidas ở vị trí trên ngực theo thiết kế đặc biệt. Những chi tiết vàng tiếp tục được đưa vào đôi giày thi đấu màu trắng - vàng mà Messi dự kiến sử dụng trong trận đấu.

Đây không phải một mẫu áo Argentina thông thường. Adidas thiết kế riêng trang phục để đánh dấu cột mốc khép lại hành trình quốc tế của Messi - người đã thi đấu cho đội tuyển trong hơn 20 năm.

Messi diện chiếc áo đấu đặc biệt do Adidas thiết kế trong trận đấu cuối cùng với Argentina. Ảnh: Adidas.

Trận đấu với Benin cũng là dịp Messi xuất hiện lần cuối trước khán giả Argentina. 85.000 vé của trận đấu được cho là đã bán hết chỉ trong khoảng 2 giờ sau khi mở bán, cho thấy sức hút của sự kiện chia tay huyền thoại mang áo số 10.

Sức hút của Messi cũng từng được phản ánh trên thị trường áo đấu. Trong mùa World Cup 2026, áo sân nhà Argentina được ghi nhận là mẫu áo đấu bán chạy nhất thế giới. Thiết kế giữ những đường sọc xanh - trắng quen thuộc, kết hợp các chi tiết vàng trên logo và phần ngực để gợi nhớ chức vô địch World Cup 2022, theo Business of Fashion.

Argentina cũng là một trong những đội tuyển sử dụng trang phục Adidas tại World Cup 2026. Thương hiệu Đức cung cấp trang phục cho 14 đội tuyển, cùng Nike và Puma tạo thành nhóm 3 thương hiệu chiếm hơn 75% thị trường áo đấu tại giải.

Trong số những thiết kế của Adidas, áo Argentina nhận được sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ. Việc đây là kỳ World Cup cuối cùng của Messi càng khiến những chiếc áo in tên và số 10 trở thành món đồ được săn đón.

Theo Yicai Global, tại cửa hàng Adidas trên một con đường ở Thượng Hải (Trung Quốc), các sản phẩm liên quan đến World Cup 2026 được trưng bày dày đặc trong thời gian giải đấu diễn ra. Áo đấu sân nhà Argentina ghi nhận doanh số lớn, cho thấy sức hút thương mại của hình ảnh Messi và đội tuyển Argentina.

Mối quan hệ giữa Messi và Adidas cũng kéo dài nhiều năm. Đội trưởng Argentina sử dụng trang phục thi đấu và giày của thương hiệu Đức, trong khi Adidas liên tục phát triển những sản phẩm gắn với hình ảnh cá nhân của anh.

Lần này, thương hiệu không chỉ tạo ra một chiếc áo đấu mới. Sản phẩm còn được thiết kế như vật lưu niệm cho trận đấu cuối cùng của Messi với Argentina, kết hợp những biểu tượng quen thuộc của quốc gia với dấu ấn riêng của cầu thủ.

Sau trận đấu với Benin, Messi sẽ khép lại hành trình quốc tế với Argentina sau hơn 2 thập kỷ. Chiếc áo xanh - trắng có tên và số 10 màu vàng vì thế không chỉ đánh dấu một trận đấu, mà còn trở thành hình ảnh gắn với chương cuối trong sự nghiệp của anh ở cấp độ đội tuyển.

Ngày 31/8, Messi thông báo giã từ đội tuyển Argentina sau 2 thập kỷ khoác áo Albiceleste. Trong bài đăng trên Instagram, anh chia sẻ những trang thư viết tay, nói về quyết định rời đội tuyển, tình yêu dành cho màu áo Argentina, lời cảm ơn gửi đến gia đình, đồng đội, HLV và người hâm mộ.