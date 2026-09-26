Cựu tiền đạo Chelsea tỏa sáng ở FIFA ASEAN Cup 2026

Trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 26-9, Thái Lan áp đảo Pakistan và giành chiến thắng 4-0. Teerasak Poeiphimai lập hat-trick, trong khi Jude Soonsup-Bell cũng để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 41. Trước đó, trong pha đá bồi mở tỉ số của Teerasak, chính Soonsup-Bell đã tạo nên tình huống nguy hiểm khiến thủ môn Pakistan đẩy bóng ra.

Hai tình huống góp công vào bàn thắng giúp tiền đạo 22 tuổi tiếp tục cho thấy giá trị trong kế hoạch của HLV Anthony Hudson tại đội tuyển Thái Lan.

Jude Soonsup-Bell trong màu áo Chelsea...

... và khi ghi bàn ở FIFA ASEAN Cup 2026 cho Thái Lan chiều 26-9 (Ảnh: Changsuek)

Soonsup-Bell sinh ngày 10-1-2004 tại Chippenham, Anh. Anh mang dòng máu Thái Lan từ mẹ và từng trải qua nhiều năm đào tạo tại học viện Chelsea. Tiền đạo này gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng thành London từ năm 2015 và được đánh giá là một trong những chân sút trẻ đáng chú ý của Chelsea trong giai đoạn đó.

Trong thời gian ở Anh, Soonsup-Bell từng khoác áo các đội trẻ U15, U16, U18 và U19 Anh. Đáng chú ý, anh ghi 6 bàn sau 7 lần ra sân cho U16 Anh, trước khi tiếp tục được trao cơ hội ở những cấp độ cao hơn.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường quốc tế cùng Anh, Soonsup-Bell quyết định chọn Thái Lan, đội tuyển mà anh có quyền khoác áo nhờ nguồn gốc từ mẹ. FIFA chấp thuận việc chuyển đổi đội tuyển của cầu thủ này vào tháng 11-2025.

Soonsup-Bell ra mắt Thái Lan trong trận giao hữu với Singapore tháng 11-2025 và sau đó có những bàn thắng đầu tiên cho "Voi chiến" tại vòng loại Asian Cup 2027. Việc được HLV Anthony Hudson triệu tập dự FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy anh đang nằm trong kế hoạch của đội tuyển Thái Lan cho giai đoạn mới.

Ở cấp CLB, Soonsup-Bell từng rời Chelsea để chuyển sang Tottenham trước khi có thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha và Anh. Sau quãng thời gian khoác áo Grimsby Town, anh trở lại Đông Nam Á và gia nhập Port FC từ tháng 7-2026.

Việc trở lại Thái Lan thi đấu mang đến cho Soonsup-Bell cơ hội phát triển sự nghiệp trong môi trường quen thuộc hơn về nguồn gốc, đồng thời mở ra con đường trở thành một trong những tiền đạo quan trọng của đội tuyển quốc gia.