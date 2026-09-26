Thái Lan không dùng Chanathip

Thái Lan giành chiến thắng 4-0 trước Pakistan tại FIFA ASEAN Cup 2026 vào chiều ngày 26/09, nhưng một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất của trận đấu lại nằm ngoài đường biên. Chanathip Songkrasin, ngôi sao giàu kinh nghiệm của đội bóng xứ chùa vàng, ngồi dự bị suốt 90 phút.

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Chanathip không được gọi ra khởi động. Đây là dấu hiệu cho thấy HLV Anthony Hudson chưa có ý định sử dụng anh trước Pakistan. Việc trận đấu diễn ra thuận lợi giúp Hudson không phải sử dụng một trong những cầu thủ quan trọng nhất của mình.

Có thời điểm Chanathip rời ghế dự bị, nhưng chủ yếu để tự vận động và trao đổi với các đồng đội. Anh không nằm trong nhóm cầu thủ được yêu cầu khởi động để chuẩn bị vào sân.

Trên sân, "Voi chiến" vẫn kiểm soát thế trận dù Chanathip không thi đấu. Thái Lan mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha đá bồi của Teerasak Poeiphimai. Sau đó, Jude Soonsup-Bell nhân đôi cách biệt cho Thái Lan ở phút 42. Sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được duy trì và một cầu thủ Pakistan phản lưới, giúp Thái Lan nâng tỷ số lên 3-0. Đến cuối trận, Teerasak hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm bình tĩnh sau đường kiến tạo của Peeradol, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội bóng của HLV Anthony Hudson.

Trong hiệp hai, HLV Anthony Hudson lần lượt tung những gương mặt tấn công giàu kinh nghiệm như Supachok Sarachat và Supachai Chaided vào sân để duy trì sức ép. Trong khi đó, Chanathip vẫn ngồi ngoài, cho thấy ban huấn luyện Thái Lan chủ động giữ sức cho tiền vệ này trước trận gặp Việt Nam.

Khi Thái Lan nắm lợi thế, HLV Anthony Hudson không cần sử dụng toàn bộ những nhân sự quan trọng trong tay. Sau trận, nhà cầm quân người Anh cho biết Thái Lan sẽ gác lại chiến thắng trước Pakistan để tập trung ngay vào công tác hồi phục và chuẩn bị cho cuộc đối đầu tuyển Việt Nam.

Chanathip khép lại trận thắng Pakistan mà không thi đấu phút nào. Thái Lan vẫn có chiến thắng 4-0, qua đó giúp Hudson không phải mạo hiểm thể lực của một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội. Việc được nghỉ trọn trận cũng khiến khả năng Chanathip được sử dụng trước Việt Nam trở thành một trong những điểm đáng chú ý ở cuộc đối đầu tiếp theo.

Minh Chiến - Minh Toản