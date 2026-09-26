Hội thao Khối thi đua Cơ quan Trung ương 1: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng giành giải Nhất toàn đoàn

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho đại các đoàn vận động viên. Ảnh: TÂM ĐAN

Hội thao có sự tham gia của hơn 150 vận động viên đến từ 10 cơ quan, đơn vị trong khối, tranh tài ở 2 môn: Bóng bàn và Pickleball. Ở các nội dung thi đấu, các vận động viên đã cống hiến những trận tranh tài hấp dẫn, quyết liệt với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết.

Dựa trên tổng số huy chương đạt được, Ban tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng; giải Nhì thuộc về Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng và giải Ba thuộc về Thuế thành phố Đà Nẵng.

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên. Ảnh: TÂM ĐAN

Đồng thời, trao các huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các cá nhân, cặp vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Theo ban tổ chức, thành công của hội thao không chỉ thể hiện qua các tấm huy chương, mà quan trọng hơn là thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị trong khối.