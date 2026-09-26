Xác định 2 cặp đấu vòng bán kết bóng đá nam Asiad 2026

Vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 đã chứng kiến những màn so tài hấp dẫn và không ít khó khăn dành cho các ứng viên vô địch.

Ở trận tứ kết đáng chú ý, U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Việt Nam với tỷ số 4-0. Đại diện xứ kim chi cho thấy sự vượt trội về thể lực, khả năng kiểm soát thế trận và tận dụng cơ hội để giành vé vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất.

U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Việt Nam (áo trắng) - Ảnh: Vietcontent

Trong khi đó, U23 Trung Quốc tạo dấu ấn khi đánh bại U23 Thái Lan ba bàn không gỡ để góp mặt tại bán kết. Đội bóng của đất nước tỷ dân sẽ tiếp tục là thử thách lớn với tham vọng giành huy chương vàng.

Cặp bán kết đầu tiên là cuộc đối đầu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Trung Quốc. Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ lối chơi tốc độ, nền tảng thể lực cùng kinh nghiệm ở các giải đấu trẻ châu lục. Tuy nhiên, Trung Quốc có lợi thế tinh thần và sự quyết tâm khi thi đấu trên sân nhà.

Ở trận bán kết còn lại, chủ nhà U23 Nhật Bản sẽ chạm trán U23 Uzbekistan. Nhật Bản tiếp tục thể hiện sự ổn định khi thắng nghẹt thở U23 Triều Tiên 1-0 ở tứ kết. Trong khi đó, Uzbekistan cho thấy sức mạnh đáng gờm với lối chơi tổ chức, hiệu quả và khả năng tấn công đa dạng.

Hai cặp bán kết bóng đá nam diễn ra vào ngày 30/9 tới, trước đó một ngày là hai trận đấu kết môn bóng đá nữ Asiad 2026.