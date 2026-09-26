HLV Thái Lan: 'Chúng tôi đang tập trung cho trận gặp Việt Nam'

HLV Anthony Hudson khẳng định tập trung cho trận đấu tiếp theo gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi rất hài lòng với tất cả cầu thủ. Tôi nhìn vào trận đấu và cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ, sự tập trung nhanh chóng chuyển sang Việt Nam, vào quá trình hồi phục, chuẩn bị thật tốt và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã làm tối nay", Ông Anthony Hudson nói trong họp báo sau trận.

Nhà cầm quân người Anh sau đó tiếp tục nhấn mạnh quan điểm chỉ tập trung vào thử thách gần nhất, thay vì tính toán quá xa.

"Dù đối thủ là Việt Nam, Philippines hay bất kỳ đội nào khác, trận quan trọng nhất luôn là trận tiếp theo. Nếu nghĩ quá xa, chúng tôi có thể mất tập trung vào điều quan trọng ở thời điểm hiện tại", ông Hudson chia sẻ.

Với phát biểu này, trận gặp Việt Nam rõ ràng đã trở thành ưu tiên trước mắt của Thái Lan. Hudson cũng cho rằng khả năng hồi phục thể lực sẽ có ý nghĩa then chốt trong bối cảnh lịch thi đấu dày.

"Điều rất quan trọng ở giải đấu này là khả năng hồi phục. Chúng tôi phải bảo đảm các cầu thủ bước vào mỗi trận với trạng thái sung sức và có thể chơi với cường độ mong muốn", ông cho biết.

HLV trưởng Thái Lan đồng thời lý giải việc không sử dụng tối đa một số trụ cột như Chanathip trước Pakistan là một phần trong kế hoạch quản lý lực lượng.

"Tôi hài lòng vì không phải sử dụng cậu ấy tối nay, bởi tôi muốn cậu ấy sung sức cho trận kế tiếp. Tôi có nhiều niềm tin vào toàn bộ đội hình", ông Hudson nói.

Ở phía đối diện, HLV Pakistan là ông Nolberto Solano thừa nhận sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở khả năng tận dụng cơ hội.

"Thái Lan là một đội bóng rất tốt. Khi có cơ hội, họ dứt điểm và ghi bàn. Chúng tôi cũng có cơ hội nhưng không làm được điều tương tự", HLV Pakistan nói.

Dù thua 0-4, ông cho rằng Pakistan vẫn có những thời điểm chơi tích cực, nhưng những sai sót ở cấp độ này đã khiến đội phải trả giá.

"Ở cấp độ này, nếu trao cơ hội cho đối thủ, bạn sẽ phải trả giá bằng cả trận đấu. Chúng tôi cần cải thiện rất nhiều nếu muốn đạt được mục tiêu trong tương lai ở châu Á", HLV Pakistan nhấn mạnh.

Chiến thắng trước Pakistan giúp Thái Lan hoàn thành mục tiêu trước mắt, nhưng với Hudson, sự chú ý đã chuyển hoàn toàn sang Việt Nam và bài toán hồi phục lực lượng trước trận kế tiếp.

Minh Chiến - Minh Toản