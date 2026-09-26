ASIAD 20: Thắng nghẹt thở Triều Tiên, U23 Nhật Bản giành vé vào bán kết

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Nhật Bản chủ động kiểm soát bóng và tìm cách gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. U23 Triều Tiên đáp trả bằng lối chơi quyết liệt, pressing mạnh và không ngại tranh chấp, khiến những pha phối hợp của đội chủ nhà nhiều lần bị gián đoạn.

U23 Nhật Bản kiểm soát nhịp độ trận đấu và liên tục tổ chức các đợt tấn công gây sức ép lên hàng phòng ngự U23 Triều Tiên.

Phút 21, thủ môn Kang Ju-Hyok phải băng ra bắt gọn đường tạt khó chịu từ cánh trái của U23 Nhật Bản. Bốn phút sau, U23 Triều Tiên có câu trả lời khi Kwang-Myong tung cú sút xa sau tình huống phạt góc nhưng bóng đi vọt xà.

Thế cân bằng được phá vỡ ở phút 39. Hàng thủ U23 Triều Tiên để mất bóng nguy hiểm bên phần sân nhà, tạo cơ hội cho Brian Nwadike. Tiền đạo U23 Nhật Bản tận dụng tốt lợi thế thể hình để vượt qua sự truy cản trước khi dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Kang Ju-Hyok, mở tỷ số 1-0. Các cầu thủ Triều Tiên phản ứng vì cho rằng Nwadike đã phạm lỗi, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng.

Brian Nwadike tung cú dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Kang Ju-Hyok, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho U23 Nhật Bản.

Sang hiệp hai, U23 Triều Tiên đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 50, Kim Kuk-Bom tung cú sút xa uy lực nhưng bóng đi chệch khung thành.

Đến phút 60, Ri Il-song ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với thủ môn Araki. U23 Triều Tiên yêu cầu phạt đền nhưng trọng tài từ chối. Phút 67, đội bóng áo đỏ tiếp tục tạo ra hai pha dứt điểm liên tiếp, song hàng phòng ngự Nhật Bản kịp thời lăn xả cản phá.

Trong khoảng thời gian còn lại, U23 Nhật Bản tổ chức phòng ngự chặt chẽ, bảo toàn lợi thế mong manh. Chiến thắng 1-0 giúp đội bóng xứ sở hoa anh đào giành vé vào bán kết ASIAD 2026, trong khi U23 Triều Tiên chính thức dừng bước.

Đội hình xuất phát: U23 Nhật Bản: Araki, Fukunaga, Ichihara, Nakajima, Nwadik, Okabe, Ozeki, Sato, Shimamoto, Umeki, Yokoyama. U23 Triều Tiên: Kang Ju-Hyok, Choe Kuk, Choe Ryong-Il, Han Jae-yong, Jong Hwi-Nam, Kim Kuk-Bom, Kim Yu-Song, Kwang-Myong, Paek Chung-Song, Ra Myong-Song, Yom Chol-gyong. Chung cuộc: U23 Nhật Bản 1-0 U23 Triều Tiên.