Thông tin bất ngờ về iPhone Duo

Mẫu iPhone gập của Apple có dung lượng pin khá tốt khi so sánh với con số 4,800 mAh của ZFold 8 tiêu chuẩn. Ảnh: Apple.

Theo MacRumors, Apple vừa công bố nhãn năng lượng của iPhone Duo tại châu Âu, qua đó xác nhận thiết bị có tổng dung lượng pin 4.883 mAh. Thông tin này giúp làm rõ một trong những thông số phần cứng được "giấu" kỹ nhất của chiếc iPhone gập đầu tiên.

Theo tài liệu này, dung lượng pin của iPhone Duo trùng khớp với các thông tin rò rỉ trước đó. Các nguồn tin từng cho biết thiết bị sử dụng hai viên pin có dung lượng lần lượt là 2.962 mAh và 1.921 mAh. Khi cộng lại, tổng dung lượng đạt 4.883 mAh.

Tuy nhiên, nhãn năng lượng chỉ xác nhận tổng dung lượng pin. Thông số của từng viên pin vẫn xuất phát từ thông tin rò rỉ trước đó, chưa được xác nhận riêng biệt trong tài liệu này.

iPhone Duo sử dụng eSIM trên toàn bộ phiên bản, không có khe cắm SIM vật lý. Vì vậy, dung lượng pin được công bố dự kiến áp dụng thống nhất trên toàn cầu, không có sự khác biệt giữa các thị trường khác nhau do phải dành không gian cho khay SIM.

Để so sánh, iPhone 18 Pro có dung lượng pin 4.288 mAh, trong khi iPhone 18 Pro Max đạt 5.567 mAh. Các con số này được iFixit ghi nhận trên những phiên bản chỉ hỗ trợ eSIM.

Như vậy, pin iPhone Duo lớn hơn khoảng 14% so với iPhone 18 Pro, nhưng thấp hơn khoảng 12% so với iPhone 18 Pro Max. Dung lượng 4.883 mAh đưa mẫu máy màn hình gập vào khoảng giữa hai thiết bị cao cấp nói trên.

Dù vậy, dung lượng pin không phải yếu tố duy nhất quyết định thời gian sử dụng. Thiết kế màn hình gập với hai màn hình có thể ảnh hưởng đến mức tiêu thụ năng lượng, tùy theo cách người dùng sử dụng thiết bị. Vì vậy, chưa thể đánh giá chính xác thời lượng pin thực tế chỉ dựa trên dung lượng pin.

Việc công bố dung lượng pin qua nhãn năng lượng châu Âu cung cấp thêm dữ liệu để người dùng so sánh iPhone Duo với các mẫu smartphone gập khác. Tuy nhiên, những thử nghiệm thực tế vẫn cần thiết để xác định khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày của thiết bị.