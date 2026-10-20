Hành trình đưa sóng tới Lạng Sơn

Có 2 người con đi làm xa, chị Đặng Thị Múi (bên phải) tại xóm Lân Đặt (Lạng Sơn) từng phải vượt đèo “đi dò sóng” để gọi một cuộc điện thoại cho con. Hiện nay, chị Múi có thể liên lạc với con ngay tại bản sau khi sóng 4G của Viettel về đến nơi.

Sau 40 ngày từ khảo sát, thiết kế, vận chuyển đến lắp đặt, trạm 4G tại Lân Đặt chính thức đi vào hoạt động trước lễ Quốc khánh 2/9, mang kết nối đến 14 hộ dân sinh sống tại bản. Giờ đây, người dân xóm Lân Đặt có thể gọi điện cho người thân, sử dụng Internet mà không phải phụ thuộc vào việc vượt đèo tìm sóng.

Đường vào những bản làng nhiều đoạn đá tai mèo sắc nhọn đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật và cán bộ phải đi bộ men theo sườn núi. Bên cạnh đó, để đưa vật tư và thiết bị vào xóm Lân Đặt, đội ngũ Viettel phải dùng bè thô sơ vượt qua hồ Đồng Lâm khi phương tiện cơ giới không thể tiếp cận. Sau khi vượt hồ bằng bè, đội ngũ Viettel cùng lực lượng hỗ trợ tiếp tục mang vác từng kiện vật tư qua đường rừng hiểm trở, vượt những đoạn dốc để đưa thiết bị đến vị trí dựng trạm 4G tại vị trí lắp trạm. Sau khi khảo sát, lựa chọn vị trí bảo đảm sóng phủ tới khu dân cư, kỹ thuật viên Viettel tiến hành lắp đặt thiết bị trạm 4G. Do bản chưa có điện lưới, các hạng mục phải được tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng để lắp ráp chính xác ngay tại hiện trường.

Để bảo đảm nguồn điện vận hành tối ưu, các kỹ thuật viên Viettel lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp ắc quy lưu trữ, giúp trạm 4G duy trì hoạt động khoảng một tuần ngay cả khi thiếu nắng.

Cách đó 60 km, tại Tràng Định (Lạng Sơn), đường rừng lầy lội, nhiều đoạn bị xói lở khiến việc di chuyển và vận chuyển vật tư phục vụ kéo cáp truyền trở nên hiểm trở. Có những đoạn đường, lực lượng thi công phải đi bộ để tiếp cận vị trí triển khai.

Trên đường vào điểm thi công có nhiều đoạn đường đất bị suối cắt ngang, gây khó khăn cho việc di chuyển. Người dân địa phương dùng xe máy hỗ trợ đưa cán bộ, kỹ thuật viên Viettel vượt đoạn ngập để vào tới bản.

Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Duy Dương, Giám đốc Chi nhánh Viettel, tập hợp 35 cán bộ, chiến sĩ thuộc ba tiểu đội của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tại xã Tràng Định nhằm phối hợp cùng lực lượng kỹ thuật và công nhân Viettel khảo sát, vận chuyển vật tư và kéo cáp.

126 km cáp truyền dẫn là chiều dài theo phương án triển khai tại Tràng Định. Nhưng giữa địa hình đồi dốc, sông suối chia cắt, việc đưa từng đoạn cáp đến vị trí thi công cũng là thử thách. Kỹ thuật viên Viettel cùng các chiến sĩ quân đội phối hợp kéo cáp, từng bước hoàn thiện hạ tầng để đưa sóng đến những khu vực còn thiếu kết nối.

Sau khi khảo sát, xác định tuyến cáp truyền dẫn, kỹ thuật viên Viettel trực tiếp đấu nối tại hiện trường, xử lý chính xác từng điểm kết nối để bảo đảm đường truyền ổn định cho các trạm phát sóng tại vùng lõm sóng.

Trạm phát sóng 4G được hoàn thiện giữa núi rừng Tràng Định, đưa kết nối di động đến khu dân cư nhiều năm còn thiếu sóng. Hành trình xóa lõm sóng tại Lạng Sơn là một phần trong nhiệm vụ được Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao Viettel triển khai trong năm 2026. Theo kế hoạch, Viettel triển khai 1.337 trạm tại 23 tỉnh, thành phố nhằm khắc phục 1.856 điểm lõm sóng, gồm 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư từ 50 người trở lên chưa có sóng di động ổn định. Việc mở rộng hạ tầng này cũng góp phần thực hiện mục tiêu của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 theo Quyết định 777 vào ngày 30/4. Riêng tại Lạng Sơn, Viettel có 100 điểm lõm sóng cần xử lý theo kế hoạch được giao. Trên toàn quốc, tính đến ngày 9/10, Viettel đã phát sóng 834 trạm, giúp xóa 972 vùng lõm sóng, hướng tới hoàn thành chương trình trước ngày 30/11.