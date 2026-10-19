Lời khai của người đi xe đạp điện chặn đầu, đập kính ô tô tải ở TPHCM

Công an xã Vĩnh Lộc, TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, ngụ xã Bà Điểm) về hành vi chặn đầu, dùng gậy gỗ đập vỡ kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái ô tô tải. Vụ việc được camera ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Đối tượng Huỳnh Lương Lộc khi bị đưa về cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 18h25 ngày 18/10 trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc. Sau sự việc, tài xế xe tải là anh L.T.H. (SN 1992, ngụ xã Đông Thạnh) đến công an địa phương trình báo.

Sau khi nắm thông tin về đoạn clip trên mạng xã hội, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, truy xét người liên quan.

Chỉ vài giờ sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an đã xác định, đưa Huỳnh Lương Lộc về trụ sở làm việc.

Đối tượng dùng một đoạn gỗ đập kính ô tô tải. Ảnh: Cắt từ clip

Tại cơ quan công an, Lộc khai khi điều khiển xe đạp điện trên đường bị ô tô tải của anh H. ép. Bực tức, Lộc đuổi theo, vứt xe đạp điện chặn trước đầu ô tô tải rồi liên tục chửi bới, dùng một đoạn gậy gỗ đập nhiều lần vào kính chắn gió phía trước và kính cửa bên trái xe.

Sau khi đập kính, Lộc lấy xe đạp điện rời khỏi hiện trường.

Công an xã Vĩnh Lộc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.