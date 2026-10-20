Thêm cơ sở hiện đại, Bệnh viện Tim Hà Nội nâng tầm điều trị tim mạch

Sáng 20/10, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức lễ gắn biển công trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và ra mắt Khoa Quốc tế tại cơ sở 2, mở ra bước phát triển mới trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tim mạch.

Đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao năng lực điều trị

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu tham dự gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và ra mắt Khoa Quốc tế Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2. Ảnh Ngô Hùng

Sáng 20/10, tại số 103 Võ Chí Công, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển công trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954–10/10/2026) và ra mắt Khoa Quốc tế tại cơ sở 2.

Việc hoàn thành, đưa cơ sở 2 vào vận hành cùng sự ra đời của Khoa Quốc tế đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên khoa tim mạch, phục vụ người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Dự án Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 có tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được xây dựng trên khu đất khoảng 7.500 m², gồm khối nhà chính 12 tầng nổi và 2 tầng hầm. Công trình được đầu tư đồng bộ, hướng tới hình thành cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa tim mạch hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân.

Cơ sở mới được tổ chức với quy mô 56 phòng khám, 300 giường bệnh, 6 phòng mổ, trong đó có phòng mổ Hybrid; 5 phòng can thiệp tim mạch và 3 phòng can thiệp mạch máu. Hệ thống trang thiết bị được đầu tư hiện đại, gồm các thiết bị chẩn đoán hình ảnh và can thiệp như máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt, máy CT 512 lát cắt, hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla, máy X-quang kỹ thuật số; cùng hệ thống siêu âm công nghệ mới và hệ thống xét nghiệm tự động hóa.

Việc bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại tạo điều kiện để bệnh viện phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp chẩn đoán, điều trị tiên tiến ngay tại Hà Nội, hạn chế nhu cầu chuyển tuyến hoặc ra nước ngoài điều trị.

Cùng với hoạt động khám, chữa bệnh, cơ sở 2 còn mở rộng không gian cho nghiên cứu khoa học, đào tạo y khoa và chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế.

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, khẳng định cơ sở mới là bệ phóng để bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng phục vụ và khẳng định vai trò bệnh viện chuyên khoa tim mạch tuyến cuối của cả nước. Bệnh viện cam kết xây dựng môi trường y tế hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu. Ảnh: Ngô Hùng

Phát triển chuyên môn gắn với chuyển đổi số và chất lượng phục vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh, sự kiện thể hiện nỗ lực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố trong thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc đầu tư cơ sở khám, chữa bệnh hiện đại góp phần giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chuyên sâu và hội nhập quốc tế. Thành phố xác định khoa học công nghệ và chuyển đổi số là những đột phá quan trọng, qua đó phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt của y tế Thủ đô, tạo chuyển biến thực chất và bền vững trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Chúc mừng những kết quả Bệnh viện Tim Hà Nội đạt được trong gần 25 năm xây dựng và phát triển, bà Vũ Thu Hà cho rằng cơ sở mới khang trang, hiện đại là điều kiện thuận lợi để bệnh viện tiếp tục khẳng định vị thế, năng lực của một bệnh viện chuyên khoa tim mạch hàng đầu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại diện Bộ Y tế, Tổng hội Y học Việt Nam tặng hoa chúc mừng bệnh viện. Ảnh: Ngô Hùng

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo bệnh viện khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao. Bệnh viện cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và đào tạo; chủ động tiếp nhận, làm chủ các kỹ thuật tim mạch tiên tiến.

Đồng thời, bệnh viện cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình, từ tiếp đón đến điều trị, từng bước chuyên nghiệp hóa công tác quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế. Công tác phối hợp với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài khuôn viên cũng cần được chú trọng, song song với xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh và thân thiện.

PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội phát biểu. Ảnh: Ngô Hùng

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 người tử vong do bệnh tim mạch; khoảng 25% người trưởng thành mắc các bệnh lý tim mạch. Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, số người đến khám và điều trị các bệnh lý tim mạch có xu hướng tăng qua các năm. Bệnh viện thực hiện hơn 600.000 lượt khám mỗi năm, trong đó ngày càng có nhiều người trẻ từ 25–40 tuổi đến khám. Các bác sĩ cũng đã tiếp nhận những trường hợp nhồi máu cơ tim ở người dưới 40 tuổi. Mỗi năm, bệnh viện thực hiện khoảng 2.335 ca phẫu thuật, trong đó có khoảng 800 ca phẫu thuật nội soi và ít xâm lấn, cùng khoảng 13.000 ca can thiệp tim mạch. Nhiều kỹ thuật phức tạp được triển khai thành công, góp phần cứu sống người bệnh mắc các bệnh lý tim mạch hiểm nghèo. Bệnh viện Tim Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng bệnh án điện tử, khám, chữa bệnh từ xa, đồng thời đầu tư trang thiết bị phục vụ chẩn đoán và điều trị.