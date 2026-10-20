Smartphone cao cấp Trung Quốc 'đấu' iPhone bằng gì?
Flagship Vivo đại diện cho kiểu điện thoại ra mắt trong giai đoạn bão giá chip nhớ với RAM 12 GB và tập trung nâng cấp cho các tính năng còn lại của máy.
ZNEWS|Công nghệ
ZNEWS|Công nghệ
X500 Pro Max
Màn hình
6,85 inch, 2K
Chip
Dimensity 9600 Pro
Camera tele
200 MP, 85 mm
ISOCELL HP0, 1/1,4 inch
Pin
7.800 mAh
Khối lượng
225–229 g
Bộ nhớ
256 GB – 1 TB
Bán chính hãng tại Việt Nam
X500 Pro
Màn hình
6,36 inch, 1.5K
Chip
Dimensity 9600 Pro
Camera tele
64 MP, 85 mm
LYTIA 610, 1/2 inch
Pin
6.510 mAh
Khối lượng
192–197 g
Bộ nhớ
256 GB – 512 GB
Không bán chính hãng tại Việt Nam
X500
Màn hình
6,59 inch, 1.5K
Chip
Dimensity 9600M
Camera tele
64 MP, 72 mm
LYTIA 610, 1/2 inch
Pin
7.500 mAh
Khối lượng
211–213 g
Bộ nhớ
256 GB – 512 GB
Bán chính hãng tại Việt Nam
1
Màn hình và thân máy
ZNEWS|Công nghệ
Màn hình
Pin
2
Camera
ZNEWS|Công nghệ
Telephoto
Góc nghiêng tối đa còn bù được
Quay 4K tốc độ cao
Điểm giống nhau
90 W / 40 W
Sạc có dây và không dây
IP68 và IP69
Kháng bụi, kháng nước
RAM 12 GB
Trên mọi phiên bản bộ nhớ
OriginOS 7
Hệ điều hành cài sẵn
50 MP × 3
Độ phân giải camera chính, góc siêu rộng và camera trước
3
Bảng thông số đầy đủ
ZNEWS|Công nghệ
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Hạng mục
X500 Pro Max
X500 Pro
X500
Màn hình
6,85 inch, 2K
6,36 inch, 1.5K
6,59 inch, 1.5K
Tần số quét
1–144 Hz
1–144 Hz
60/90/120/144 Hz
Độ sáng đỉnh
4.400 nit
4.500 nit
4.000 nit
Chip xử lý
Dimensity 9600 Pro
Dimensity 9600 Pro
Dimensity 9600M
RAM
12 GB
12 GB
12 GB
Bộ nhớ
256 GB / 512 GB / 1 TB
256 GB / 512 GB
256 GB / 512 GB
Hệ điều hành
OriginOS 7
OriginOS 7
OriginOS 7
Camera chính
50 MP, Sony LYTIA L910, 1/1,28 inch, chống rung quang học
50 MP, Sony LYTIA L910, 1/1,28 inch, chống rung quang học
50 MP, Sony LYTIA 828, 1/1,28 inch, chống rung quang học
Camera tele
200 MP, Samsung ISOCELL HP0, 1/1,4 inch, tiêu cự 85 mm
64 MP, Sony LYTIA 610, 1/2 inch, tiêu cự 85 mm
64 MP, Sony LYTIA 610, 1/2 inch, tiêu cự 72 mm
Camera góc siêu rộng
50 MP, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,76 inch
50 MP, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,76 inch
50 MP, Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 inch
Camera trước
50 MP, Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 inch
50 MP, Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 inch
50 MP, Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 inch
Quay 4K tốc độ cao
240 hình/giây
240 hình/giây
120 hình/giây
Pin
7.800 mAh
6.510 mAh
7.500 mAh
Sạc (có dây / không dây)
90 W / 40 W
90 W / 40 W
90 W / 40 W
Độ dày
7,95–8,12 mm
7,95–8,12 mm
8,15 mm
Khối lượng
225–229 g
192–197 g
211–213 g
Màu sắc
Kháng bụi, nước
IP68/IP69
IP68/IP69
IP68/IP69
Bán chính hãng tại Việt Nam
Có
Không
Có
4
Tính năng đáng chú ý của X500 Pro Max
ZNEWS|Công nghệ
Camera từ dòng Ultra
Ống kính tele 400 mm
Quay chậm 4K
Video Log 17 EV
Bắt chuyển động từ xa
Chống rung camera chính
Các chế độ video
Camera từ dòng Ultra
Cảm biến tele Samsung ISOCELL HP0 200 MP, 1/1,4 inch, cùng loại với camera trên X300 Ultra.
Ống kính tele mở rộng 400 mm
Hỗ trợ bộ phụ kiện máy ảnh chuyên nghiệp và ống kính tele gắn ngoài, đưa tiêu cự lên tới 400 mm.
Quay chậm 4K
Ghi 240 hình/giây, có thể phát chậm 8 lần ở tốc độ 30 hình/giây.
Video Log 17 EV
Ghi nhận dải sáng tối rộng, giữ dữ liệu để chỉnh màu sau khi quay. X500 Pro cũng có tính năng này
Bắt chuyển động từ xa
Bám nét 60 lần mỗi giây trên camera chính và camera tele, có chế độ chụp chuyển động ở mức phóng đại tới 30 lần.
Chống rung camera chính
Góc bù rung 3°, so với 1,5° trên X500 Pro và 1,2° trên X500.
Các chế độ video
Chân dung HDR 4K chuẩn Dolby Vision, quay hai góc nhìn 4K và tự căn khung.
ZNEWS|Công nghệ
Nguồn Znews: https://tech.zingnews.vn/smartphone-cao-cap-trung-quoc-dau-iphone-bang-gi-post1684596.html