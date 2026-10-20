Smartphone cao cấp Trung Quốc 'đấu' iPhone bằng gì?

ZNEWS|Công nghệ

ZNEWS|Công nghệ

X500 Pro Max

Màn hình

6,85 inch, 2K

Chip

Dimensity 9600 Pro

Camera tele

200 MP, 85 mm

ISOCELL HP0, 1/1,4 inch

Pin

7.800 mAh

Khối lượng

225–229 g

Bộ nhớ

256 GB – 1 TB

Bán chính hãng tại Việt Nam

X500 Pro

Màn hình

6,36 inch, 1.5K

Chip

Dimensity 9600 Pro

Camera tele

64 MP, 85 mm

LYTIA 610, 1/2 inch

Pin

6.510 mAh

Khối lượng

192–197 g

Bộ nhớ

256 GB – 512 GB

Không bán chính hãng tại Việt Nam

X500

Màn hình

6,59 inch, 1.5K

Chip

Dimensity 9600M

Camera tele

64 MP, 72 mm

LYTIA 610, 1/2 inch

Pin

7.500 mAh

Khối lượng

211–213 g

Bộ nhớ

256 GB – 512 GB

Bán chính hãng tại Việt Nam

1

Màn hình và thân máy

ZNEWS|Công nghệ

Màn hình

Pin

2

Camera

ZNEWS|Công nghệ

Telephoto

Góc nghiêng tối đa còn bù được

Quay 4K tốc độ cao

Điểm giống nhau

90 W / 40 W

Sạc có dây và không dây

IP68 và IP69

Kháng bụi, kháng nước

RAM 12 GB

Trên mọi phiên bản bộ nhớ

OriginOS 7

Hệ điều hành cài sẵn

50 MP × 3

Độ phân giải camera chính, góc siêu rộng và camera trước

3

Bảng thông số đầy đủ

ZNEWS|Công nghệ

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Hạng mục

X500 Pro Max

X500 Pro

X500

Màn hình

6,85 inch, 2K

6,36 inch, 1.5K

6,59 inch, 1.5K

Tần số quét

1–144 Hz

1–144 Hz

60/90/120/144 Hz

Độ sáng đỉnh

4.400 nit

4.500 nit

4.000 nit

Chip xử lý

Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600 Pro

Dimensity 9600M

RAM

12 GB

12 GB

12 GB

Bộ nhớ

256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB

Hệ điều hành

OriginOS 7

OriginOS 7

OriginOS 7

Camera chính

50 MP, Sony LYTIA L910, 1/1,28 inch, chống rung quang học

50 MP, Sony LYTIA L910, 1/1,28 inch, chống rung quang học

50 MP, Sony LYTIA 828, 1/1,28 inch, chống rung quang học

Camera tele

200 MP, Samsung ISOCELL HP0, 1/1,4 inch, tiêu cự 85 mm

64 MP, Sony LYTIA 610, 1/2 inch, tiêu cự 85 mm

64 MP, Sony LYTIA 610, 1/2 inch, tiêu cự 72 mm

Camera góc siêu rộng

50 MP, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,76 inch

50 MP, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,76 inch

50 MP, Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 inch

Camera trước

50 MP, Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 inch

50 MP, Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 inch

50 MP, Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 inch

Quay 4K tốc độ cao

240 hình/giây

240 hình/giây

120 hình/giây

Pin

7.800 mAh

6.510 mAh

7.500 mAh

Sạc (có dây / không dây)

90 W / 40 W

90 W / 40 W

90 W / 40 W

Độ dày

7,95–8,12 mm

7,95–8,12 mm

8,15 mm

Khối lượng

225–229 g

192–197 g

211–213 g

Màu sắc

Kháng bụi, nước

IP68/IP69

IP68/IP69

IP68/IP69

Bán chính hãng tại Việt Nam

Có

Không

Có

4

Tính năng đáng chú ý của X500 Pro Max

ZNEWS|Công nghệ

Camera từ dòng Ultra

Ống kính tele 400 mm

Quay chậm 4K

Video Log 17 EV

Bắt chuyển động từ xa

Chống rung camera chính

Các chế độ video

Camera từ dòng Ultra

Cảm biến tele Samsung ISOCELL HP0 200 MP, 1/1,4 inch, cùng loại với camera trên X300 Ultra.

Ống kính tele mở rộng 400 mm

Hỗ trợ bộ phụ kiện máy ảnh chuyên nghiệp và ống kính tele gắn ngoài, đưa tiêu cự lên tới 400 mm.

Quay chậm 4K

Ghi 240 hình/giây, có thể phát chậm 8 lần ở tốc độ 30 hình/giây.

Video Log 17 EV

Ghi nhận dải sáng tối rộng, giữ dữ liệu để chỉnh màu sau khi quay. X500 Pro cũng có tính năng này

Bắt chuyển động từ xa

Bám nét 60 lần mỗi giây trên camera chính và camera tele, có chế độ chụp chuyển động ở mức phóng đại tới 30 lần.

Chống rung camera chính

Góc bù rung 3°, so với 1,5° trên X500 Pro và 1,2° trên X500.

Các chế độ video

Chân dung HDR 4K chuẩn Dolby Vision, quay hai góc nhìn 4K và tự căn khung.

ZNEWS|Công nghệ