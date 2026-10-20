Bán hoa dịp 20/10, chủ cửa hàng được phen tức anh ách: Xem camera ai cũng đồng cảm

(Video ghi lại màn cướp hoa 20/10. Nguồn: Man TV)

Theo đó, lúc 23h34 ngày 18/10, cửa hàng vẫn đang bày bán hoa dịp 20/10. Đường sá lúc này khá vắng vẻ, chủ cửa hàng cũng lui vào bên trong. Lúc này có 2 thanh niên chở nhau trên xe máy đến trước cửa hàng, thanh niên ngồi sau đi vào, tưởng rằng sẽ hỏi mua hoa thì anh ta nhanh tay ôm 2 bó hoa to nhất của cửa hàng, rồi trèo lên xe "đồng bọn" và tẩu thoát.

Chủ cửa hàng khi phát hiện đã nhanh chân chạy ra, hét lớn nhưng 2 thanh niên xấu xí kia đã "cao bay xa chạy".

Khoảnh khắc này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy cũng lắc đầu ngán ngẩm trước màn trộm cắp đáng lên án của 2 nam thanh niên.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng dành sự đồng cảm đến chủ cửa hàng, buôn bán đã vất vả, lại gặp kẻ xấu trộm cắp hẳn 2 bó hoa to nhất.