EVN thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và đầu tư hệ thống điện

Tại buổi làm việc giữa Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải và Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Quốc tế NARI Lu Jianfeng. Ảnh: Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Tại buổi làm việc giữa Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải với đoàn công tác của Công ty Công nghệ NARI (NARI) do ông Lu Jianfeng – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Quốc tế NARI làm trưởng đoàn, đánh giá cao năng lực của NARI, Phó Tổng giám đốc Ngô Sơn Hải bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ đối tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đặc biệt là mô hình tổ chức, vận hành Trung tâm R&D.

Theo lãnh đạo Tập đoàn, trong bối cảnh EVN đang tích cực triển khai các dự án đầu tư nguồn và lưới điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Tập đoàn rất chú trọng mở rộng hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển và đầu tư hệ thống điện.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lu Jianfeng đã giới thiệu tổng quan về năng lực của NARI – đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc. Là doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong nghiên cứu, sản xuất và cung cấp giải pháp công nghệ ngành điện, NARI sở hữu thế mạnh về phát triển Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D). Bên cạnh đó, NARI có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực tự động hóa hệ thống điện, điều khiển và bảo vệ rơ-le, hệ thống giám sát, điều khiển và quản lý năng lượng (SCADA/EMS)...

Tại Việt Nam, NARI đã và đang cung cấp giải pháp công nghệ cho một số nhà máy thủy điện của EVN như Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát…

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì kênh trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho các đơn vị chuyên môn phối hợp nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.