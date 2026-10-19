iPhone 20 có thể được thiết kế lại hoàn toàn?

Ảnh minh hoạ: MacRumors.

Apple giới thiệu iPhone lần đầu tiên vào năm 2007. Như vậy, năm sau, năm 2027 sẽ đánh dấu tròn 20 năm kỉ niệm ra mắt điện thoại của hãng.

Năm 2017, kỷ niệm 10 năm ra mắt iPhone, Apple đã công bố sản phẩm bước ngoặt iPhone X. Khi đó, Apple lần đầu đưa Face ID lên iPhone, đồng thời thay đổi đáng kể thiết kế máy, chẳng hạn như thiết kế thu hẹp viền màn hình, đến nay vẫn còn hiện diện trên các dòng iPhone 17 và iPhone 18 Pro hiện nay.

Vì vậy, iPhone kỷ niệm 20 năm, thường được gọi là iPhone 20, được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra một giai đoạn thiết kế mới cho Apple.

Theo Mark Gurman, nhà báo chuyên theo dõi Apple của Bloomberg, hãng đang phát triển một thiết bị có thiết kế “cực kỳ phức tạp”.

Apple vừa giới thiệu iPhone 18 Pro. Theo lộ trình thông thường, hãng có thể ra mắt iPhone 19 vào năm tới, bởi năm 2027 là thời điểm phù hợp với chu kỳ đặt tên sản phẩm. Tuy nhiên, việc Apple không giới thiệu iPhone 18 bản tiêu chuẩn cùng các mẫu Pro trong năm 2026 đang khiến kế hoạch ra mắt thế hệ máy tiếp theo trở nên khó đoán.

Theo nhiều đồn đoán, iPhone 18 sẽ được ra mắt vào tháng 3/2027, trong khi mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm được giới thiệu vào tháng 9 cùng năm. Điều này tương tự với năm 2017. Khi đó, hãng bỏ qua tên gọi iPhone 9 để giới thiệu iPhone X cùng iPhone 8 và iPhone 8 Plus.

Dù vậy, đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận tên gọi của mẫu máy kỷ niệm này. Apple có thể chọn iPhone 20, iPhone XX hoặc một tên gọi khác.

iPhone X, ra mắt năm 2017, có giá 999 USD, đã đánh dấu bước nhảy vọt về giá bán của iPhone. Ảnh: CNET.

Trong nhiều năm, giới công nghệ đã đồn đoán về khả năng Apple phát triển mẫu iPhone không có nút bấm vật lý. Phiên bản kỷ niệm 20 năm có thể là sản phẩm hiện thực hóa ý tưởng đó.

Theo một thông tin được tài khoản Fixed Focus Digital chia sẻ trên mạng xã hội Weibo, chuỗi cung ứng của Apple đã hoàn tất việc chỉnh dây chuyền để phục vụ một thiết kế iPhone hoàn toàn bằng kính.

Thông thường, dây chuyền sản xuất một mẫu iPhone mới chỉ đạt quy mô sản xuất đầy đủ trong giai đoạn gần ngày ra mắt. Tuy nhiên, nguồn tin này cho rằng cơ sở sản xuất liên quan đã được cải tạo để đáp ứng thiết kế mới.

Trước đó, một tin đồn từ Trung Quốc cho biết mẫu iPhone năm 2027 có thể loại bỏ toàn bộ nút bấm vật lý. Thay vào đó, các nút nguồn, điều chỉnh âm lượng, Action và điều khiển camera sẽ được tích hợp trực tiếp vào khung máy.

Những nút này có thể sử dụng công nghệ phản hồi xúc giác, tạo cảm giác như người dùng đang nhấn một nút thật dù bề mặt không chuyển động.

Theo một báo cáo của tài khoản Instant Digital trên Weibo, Apple đang thử nghiệm các nút bấm bao gồm thao tác khi người dùng đeo găng tay, tay ướt hoặc sử dụng thiết bị trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Một báo cáo của Bloomberg vào tháng 5/2025 từng cho biết Apple hướng tới một chiếc iPhone làm hoàn toàn bằng kính, không có bất kỳ phần khuyết nào trên màn hình.

Ở mặt trước iPhone, iPhone kỷ niệm 20 năm được cho là sẽ sử dụng màn hình OLED mỏng và sáng hơn. Theo ETNews, Apple có thể sử dụng tấm nền OLED của Samsung Display ứng dụng công nghệ Color Filter on Encapsulation (CoE), qua đó có thể giúp giảm độ dày của màn hình, hạn chế hiện tượng phản xạ ánh sáng và giảm mức tiêu thụ điện năng.

Một tin đồn khác từ tài khoản Digital Chat Station trên Weibo cho biết Apple đã yêu cầu Samsung Display phát triển tấm nền có độ cong đồng đều ở cả bốn cạnh. Thiết kế này có độ cong rất nhẹ, khác với kiểu màn hình tràn xuống cạnh từng xuất hiện trên một số mẫu điện thoại Samsung Galaxy trước đây.

Và thay vì những cạnh cong rõ rệt, màn hình mới có thể chỉ bo nhẹ ở các mép, giúp thiết bị tạo cảm giác mềm mại hơn.

Về kích thước, một bài đăng mới của Digital Chat Station cho rằng màn hình iPhone 20 Pro có thể đạt 6,41 inch, trong khi bản Pro Max có thể đạt 6,96 inch. Để so sánh, iPhone 18 Pro và Pro Max có màn hình lần lượt là 6,27 inch và 6,86 inch, được Apple làm tròn thành 6,3 inch và 6,9 inch trong thông số sản phẩm.

Nếu thông tin rò rỉ chính xác, dòng iPhone 20 Pro có thể sở hữu màn hình lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử iPhone. Tuy nhiên, việc tăng kích thước màn hình cũng đặt ra câu hỏi về trọng lượng và khả năng cầm nắm, nhất là khi iPhone 18 Pro Max vốn đã thuộc nhóm điện thoại có trọng lượng lớn trên thị trường.

Về camera, cho đến nay, thông tin về hệ thống camera trên iPhone kỷ niệm 20 năm vẫn còn hạn chế. Một số báo cáo dự đoán Apple có thể trang bị cảm biến camera 200 MP cho iPhone vào năm 2028. Cảm biến lớn hơn có khả năng thu nhận nhiều ánh sáng hơn trong những điều kiện phù hợp, và thuật toán xử lý hình ảnh của iPhone 20 cũng sẽ được cải tiến để tăng độ chi tiết, màu sắc cho ảnh.

Hiện chưa có thông tin đáng tin cậy về giá bán của iPhone kỷ niệm 20 năm.

Tuy nhiên, Apple đã điều chỉnh giá một số dòng máy Mac, Apple TV, HomePod và iPad trong năm 2026, đồng thời tiếp tục tăng giá iPhone sau sự kiện ra mắt tháng 9.

Trong bối cảnh đó, việc một mẫu iPhone được thiết kế lại toàn diện có giá cao hơn thế hệ trước sẽ không phải điều bất ngờ. Khi giới thiệu iPhone X năm 2017, Apple lần đầu đưa giá khởi điểm của iPhone lên mức 1.000 USD. Mức giá này phản ánh những thay đổi lớn về thiết kế, màn hình và công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Chưa kể, theo Counterpoint Research, chi phí linh kiện cấu thành iPhone 18 Pro Max phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 1 TB đã tăng gần 300 USD so với thế hệ tiền nhiệm. Chi phí này có thể tiếp tục chịu áp lực nếu tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và chip lưu trữ kéo dài sang năm 2027.