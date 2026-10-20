Sự thật tên lửa WS-600L tầm bắn 300km, đầu đạn 500kg, tấn công cả trên bộ lẫn trên biển

Hệ thống tên lửa tấn công chiến thuật WS-600L của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trong giới phân tích quốc phòng nhờ thiết kế ống phóng thẳng đứng giống các tổ hợp phòng không hiện đại, kết hợp khả năng tấn công chính xác tầm xa với chi phí và tính linh hoạt cao hơn nhiều so với tên lửa đạn đạo truyền thống.

Do Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) phát triển, cụ thể là Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Tứ Xuyên, tên lửa WS-600L không chỉ là vũ khí tấn công mặt đất mà còn có tiềm năng chống hạm, tạo thành một giải pháp đa năng cho các cuộc xung đột cường độ cao.

Tên lửa WS-600L thuộc dòng Weishi (Vệ sĩ), vốn nổi tiếng với các hệ thống pháo phản lực dẫn đường xuất khẩu. Điểm nổi bật nhất nằm ở thiết kế ống phóng.

Thay vì dùng bệ phóng nghiêng truyền thống của pháo phản lực, tên lửa được đặt trong ống phóng kiêm bảo quản theo phương thẳng đứng, rất giống cách bố trí của các tổ hợp tên lửa phòng không như S-300 hay HQ-9.

Thiết kế này mang lại nhiều lợi thế thực tế. Xe phóng có thể triển khai nhanh, sẵn sàng chiến đấu trong vòng chưa đầy 7 phút, đồng thời dễ dàng ngụy trang bằng container tiêu chuẩn hoặc tích hợp trên nhiều nền tảng khác nhau, từ xe bánh lốp 8×8 đến tàu chiến. Mỗi xe thường mang bốn quả đạn, tăng khả năng hỏa lực tập trung.

Xe phóng và đạn thuộc tổ hợp tên lửa chiến thuật WS-600L Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Tứ Xuyên phát triển. Đại diện Viện tuyên bố loại vũ khí này có thể tấn công cả mục tiêu mặt đất và mặt biển. Ảnh: militarydrones.org.cn

Về thông số kỹ thuật, tên lửa WS-600L có đường kính thân 600mm, chiều dài khoảng 8,5 mét và khối lượng phóng khoảng 3.350 đến 3.400 kg.

Đầu đạn nặng khoảng 485 đến 490 kg, được thiết kế theo kiểu mô-đun với nhiều lựa chọn: nổ mảnh sát thương diện rộng, xuyên phá công sự và đường băng, bán xuyên giáp chống mục tiêu cứng, hoặc đầu đạn sợi dẫn điện chuyên dùng để phá hủy hệ thống điện và radar bằng cách gây đoản mạch quy mô lớn.

Tầm bắn công bố nằm trong khoảng 200-290 km, đủ để tấn công sâu vào hậu phương đối phương mà không cần vượt quá ngưỡng kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của một số chế độ quốc tế.

Tốc độ giai đoạn cuối có thể đạt khoảng Mach 3, khiến việc đánh chặn bằng hệ thống phòng không tầm trung trở nên khó khăn hơn.

Hệ thống dẫn đường là điểm then chốt tạo nên độ chính xác cao. Tên lửa WS-600L sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính (INS) và vệ tinh (có thể bao gồm Beidou).

Tên lửa Fatah-II ER phiên bản tầm bắn mở rộng. Ảnh: meta-defense.fr

Khi bổ sung đầu tự dẫn hồng ngoại hình ảnh hoặc radar chủ động ở giai đoạn cuối, bán kính sai số vòng tròn (CEP) có thể giảm xuống dưới 10 mét.

Chỉ với dẫn đường quán tính-vệ tinh, CEP vẫn duy trì ở mức khoảng 30 mét, đủ tốt cho các mục tiêu quân sự diện tích lớn như căn cứ chỉ huy, sân bay, kho đạn hay nhà máy điện.

Khả năng tấn công cả mục tiêu cố định trên đất liền và mục tiêu di động trên biển khiến hệ thống này vượt ra ngoài khái niệm pháo phản lực thông thường, tiệm cận tên lửa đạn đạo chiến thuật hoặc tên lửa hành trình tốc độ cao.

So với các tên lửa đạn đạo chiến thuật thuần túy, tên lửa WS-600L được định vị như một giải pháp cân bằng giữa chi phí, độ chính xác và khả năng sống sót.

Việc sử dụng ống phóng thẳng đứng không chỉ giúp ngụy trang tốt hơn mà còn cho phép triển khai từ các vị trí bất ngờ, giảm nguy cơ bị tiêu diệt trước khi khai hỏa.

Phóng tên lửa Fatah-2 của Quân binh chủng Tên lửa Lực lượng Vũ trang Pakistan (ARFC), tháng 4/2026. Nguồn: ISPR/uwa.org

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại, nơi hệ thống phòng không đối phương ngày càng dày đặc, khả năng cơ động quỹ đạo và tốc độ cao của đạn giúp tăng tỷ lệ xuyên thủng phòng không đối phương.

Mối liên hệ với tên lửa Fatah-2 của Pakistan thường được nhắc đến do sự tương đồng về đường kính 600 mm và một số đặc điểm kỹ thuật chung.

Tên lửa Fatah-2 do NESCOM Pakistan phát triển có chiều dài khoảng 7,5 mét, đầu đạn nhẹ hơn (khoảng 365 kg) và tầm bắn nội địa được công bố lên tới 400 km, trong khi phiên bản xuất khẩu thường giới hạn dưới 300 km.

Mặc dù nhiều nhà phân tích cho rằng có yếu tố hỗ trợ kỹ thuật hoặc linh kiện từ Trung Quốc trong quá trình phát triển các hệ thống Pakistan, các nguồn chính thức của Islamabad nhấn mạnh tính nội địa hóa.

Sự giống nhau về cỡ đạn và khái niệm thiết kế phản ánh xu hướng hợp tác quốc phòng lâu dài giữa hai nước hơn là một chương trình chuyển giao hoàn chỉnh đã được xác nhận công khai.

Nhìn tổng thể, tên lửa WS-600L thể hiện rõ hướng phát triển vũ khí chính xác giá thành hợp lý của Trung Quốc. Nó không chỉ phục vụ nhu cầu nội địa mà còn hướng tới thị trường xuất khẩu, nơi các quốc gia tìm kiếm khả năng tấn công tầm xa mà không phải đầu tư vào các hệ thống đắt đỏ phức tạp hơn.

Với thiết kế thông minh, thông số kỹ thuật cân bằng và tính linh hoạt cao, hệ thống này đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong kho vũ khí tấn công chiến thuật hiện đại.

(Theo militarydrones.org.cn, quwa.org, meta-defense.fr)