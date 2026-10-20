EVN tổ chức đào tạo chuyên sâu về hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS

Các học viên tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu về hệ thống pin lưu trữ năng lượng BESS sáng 20/10. Ảnh EVN

Chương trình được chia thành hai đợt, diễn ra từ ngày 20–23/10 và 27–30/10/2026, với sự tham gia của cán bộ chuyên môn EVN, các tổng công ty điện lực, phát điện, truyền tải điện, đơn vị tư vấn xây dựng điện và ban quản lý dự án.

Nội dung đào tạo gồm 6 nhóm chuyên đề, tập trung vào vai trò của hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), cấu hình công nghệ, nguyên lý điều khiển, vận hành, bảo vệ và những yêu cầu kỹ thuật khi triển khai dự án.

Đáng chú ý, chương trình làm rõ khả năng ứng dụng BESS trong ổn định tần số, điều chỉnh điện áp, giảm phụ tải giờ cao điểm và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, các học viên còn trao đổi về lựa chọn công nghệ, xây dựng yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, thử nghiệm, nghiệm thu và bàn giao hệ thống.

Hoạt động đào tạo góp phần nâng cao năng lực đội ngũ kỹ thuật EVN, tạo nền tảng nhân lực phục vụ nghiên cứu, đầu tư và vận hành các hệ thống lưu trữ năng lượng trong thời gian tới.