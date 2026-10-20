Thượng tướng Phạm Hoài Nam: Đẩy nhanh tiến độ thiết kế, chế tạo xe tăng hạng nhẹ

Thời gian qua, Ban chỉ đạo XTG tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe thiết giáp, xe tăng hạng nhẹ và pháo tự hành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nổi bật, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt kết quả đánh giá, nghiệm thu sản xuất thử nghiệm một số xe chiến đấu bộ binh XCB-01, đưa sản phẩm vào trang bị quân sự. Đối với xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02, một số sản phẩm cũng đã được phê duyệt kết quả đánh giá, nghiệm thu.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, một số loại xe tăng, xe thiết giáp chở quân chiến đấu và pháo tự hành cơ bản hoàn thành tổng lắp; một số nội dung đã được tổ chức nghiệm thu. Những kết quả này góp phần từng bước hoàn thiện sản phẩm, nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trang bị kỹ thuật quân sự trong nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo xe thiết giáp, xe tăng hạng nhẹ, đạt được những thành tựu nổi bật, góp phần nâng cao tính tự chủ chiến lược trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Quang cảnh cuộc họp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Cục Khoa học quân sự - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Học viện Kỹ thuật Quân sự phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, chế tạo, tổng lắp, thử nghiệm, nghiệm thu các sản phẩm pháo tự hành và xe thiết giáp chở quân chiến đấu theo kế hoạch; đồng thời khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, cấu hình và các tính năng chiến thuật, kỹ thuật cơ bản của xe tăng hạng nhẹ.

Binh chủng Tăng thiết giáp và Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, nhà xưởng, nhân lực và trường thử, bảo đảm các đơn vị chủ trì có đủ điều kiện tổ chức chế tạo, thử nghiệm, nghiệm thu sản phẩm theo yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, góp phần khích lệ tinh thần chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.