Nuôi chim bồ câu theo hướng kinh tế tuần hoàn

Khu chuồng trại rộng 2.800 m² với 24 dãy chuồng thép ba tầng, chia ô nuôi riêng từng cặp chim. Trước khi cải tiến, gia đình ông Vũ Văn Nghiên phải thuê 12 - 14 nhân công, chi phí mỗi năm hết 800 - 900 triệu đồng mà việc dọn chuồng vẫn không xuể.

Ông Vũ Văn Nghiên (bên phải) kiểm tra chim bồ câu tại trang trại của gia đình.

Từ đòi hỏi thực tiễn, ông Nghiên đầu tư đồng bộ hệ thống máng nước tự động, máy trộn thức ăn chuyên dụng và băng tải gom chất thải tự động dưới đáy mỗi tầng chuồng. Đặc biệt, hệ thống máy ấp trứng tuần hoàn kết hợp dùng trứng giả nâng tỷ lệ ấp nở thành công lên 98%. Nguồn điện vận hành dàn quạt thông gió, hệ thống phun sương làm mát và máy móc công suất lớn được cấp từ điện mặt trời áp mái, vừa giảm tiền điện, vừa giữ nhiệt độ chuồng nuôi ổn định, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt cho vật nuôi trong những ngày nắng nóng.

Điểm nổi bật là quy trình xử lý phụ phẩm khép kín. Toàn bộ chất thải và thức ăn rơi vãi được băng tải gom về khu xử lý, phối trộn cùng vỏ trấu, xơ dừa và ủ bằng men vi sinh. Khi hoai mục, máy nghiền và máy ép sẽ nén thành từng viên phân hữu cơ cung cấp cho nhà vườn bón cây hoặc nuôi trùn quế. Vỏ bao cám sau khi dùng cũng được tận dụng đóng gói phân hữu cơ hoặc gửi trả cơ sở sản xuất để tái chế.

Quy trình tuần hoàn này giúp trang trại tiết kiệm 25 - 30 triệu đồng thuê nhân công mỗi tháng (tương đương 300 - 350 triệu đồng/năm). Đều đặn mỗi tháng, gia đình xuất bán 4.000 - 6.000 con chim bồ câu thương phẩm, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng và lợi nhuận 500 - 600 triệu đồng/năm.

Đồng chí Đỗ Văn Đức, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tân An cho biết: “Thành công lớn nhất của trang trại hội viên Vũ Văn Nghiên là giải quyết triệt để bài toán môi trường trong khu dân cư, chuyển hóa chất thải chăn nuôi thành nguồn phân bón hữu cơ. Hội Nông dân phường xác định đây là mô hình điểm để tổ chức cho cán bộ, hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm; đồng thời hỗ trợ kết nối vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để nhân rộng cách làm này đến các hộ chăn nuôi có nhu cầu trên địa bàn”.

Với tính ứng dụng thực tiễn cao, giải pháp “Quản lý, vận hành sản xuất trong trang trại chăn nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm theo hướng kinh tế tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái đem lại hiệu quả kinh tế cao” của ông Vũ Văn Nghiên đã xuất sắc đoạt giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI, năm 2026.