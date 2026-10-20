Hội nghị Radar đại dương lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai Trương Quang Phong phát biểu khai mạc. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Ngày 20/10, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE phối hợp với Đại học ULCO (Pháp) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị Radar đại dương khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 6 (ORCA 2026).

Sự kiện quy tụ gần 50 giáo sư, nhà khoa học, nghiên cứu sinh và học viên đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực radar đại dương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trương Quang Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, cho biết radar đại dương là công nghệ quan trọng trong nghiên cứu và quan trắc biển, góp phần giám sát môi trường, hỗ trợ hoạt động hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, phát hiện sự cố tràn dầu, cảnh báo sóng thần và đánh giá tiềm năng năng lượng biển.

Trong bối cảnh yêu cầu quản lý, khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển ngày càng cấp thiết, việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ quan trắc hiện đại có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế biển bền vững, nâng cao năng lực dự báo và chủ động ứng phó với những thách thức từ môi trường biển.

Theo ông Trương Quang Phong, tỉnh Gia Lai xác định khoa học và giáo dục là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển địa phương. Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm ICISE phát huy vai trò kết nối các nhà khoa học trong nước và quốc tế, thúc đẩy hình thành các nhóm hợp tác nghiên cứu bền vững và bồi dưỡng niềm đam mê khoa học cho thế hệ trẻ.

Được khởi xướng từ năm 2012, ORCA đã trải qua 5 kỳ tổ chức, tại Trung Quốc và Hàn Quốc. ORCA 2026 là kỳ thứ 6 và là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển trong hoạt động kết nối, trao đổi học thuật về radar đại dương tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị năm nay có 24 báo cáo khoa học, tập trung vào ba nhóm chủ đề chính gồm: Truyền, thu nhận tín hiệu radar và xử lý dữ liệu nâng cao; xử lý dữ liệu radar tần số cao (HF) và đánh giá chất lượng dữ liệu; ứng dụng radar HF trong nghiên cứu biển.

Đáng chú ý, hội nghị có sự tham gia của nhiều nhà khoa học quốc tế uy tín, như Tiến sỹ Cosoli Simone (Đại học Tây Úc, Australia), Giáo sư Heron Malcolm (Đại học James Cook, Australia), Giáo sư Paduan Jeffrey (Đại học California, Santa Cruz, Hoa Kỳ), Tiến sỹ Max Yaremchuk (Phòng Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ), Giáo sư Hwa Chien (Đại học Quốc lập Đài Loan, Trung Quốc) và Giáo sư Alexei Sentchev (Đại học ULCO, Pháp).

Trong khuôn khổ hội nghị, Trường hè Quốc tế về Radar Hải dương học trong Khoa học Biển (ISSOR 2026) được tổ chức nhằm trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cho sinh viên, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trẻ.

Chương trình tập trung vào quy trình xử lý dữ liệu radar HF nâng cao, chuyển đổi dữ liệu dòng chảy hướng tâm thành bản đồ véc-tơ dòng chảy, ứng dụng phương pháp phân tích Lagrange và thực hành các kỹ thuật xây dựng bản đồ dòng chảy nâng cao.

Thông qua hoạt động trao đổi học thuật và đào tạo chuyên sâu, ORCA 2026 góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các nhà khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực radar đại dương, hải dương học và khoa học biển./.