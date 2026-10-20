Lãi suất ngân hàng ngày 20/10: Lãi suất tiết kiệm giảm đồng loạt

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Các ngân hàng ACB, TPBank, Sacombank, SeABank, PGBank, VCBNeo, BVBank, LPBank, Bac A Bank, OCB, Nam A Bank, BaoVietBank, NCB, VietBank, KienlongBank giảm 0,5-0,7 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi niêm yết từ 6 tháng trong ngày 19/10, ngay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Với các khoản tiền gửi kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng đang chịu trần 4,75% một năm, phần lớn nhà băng vẫn giữ nguyên. Số ít đơn vị như LPBank, ACB và SeABank giảm nhẹ.

Đợt điều chỉnh tập trung vào các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Phần lớn nhà băng điều chỉnh đúng theo chỉ thị, giảm 0,5 điểm phần trăm, một vài đơn vị hạ mạnh tay hơn.

Với động thái này, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cho khách hàng cá nhân được phần lớn ngân hàng trên thị trường niêm yết dưới 7% một năm (không tính khách VIP và gửi tiền vài trăm tỷ). Trong đó, khoảng 15 ngân hàng công bố mức lãi suất dưới 6% cho cùng kỳ hạn.

Dự kiến trong vài ngày tới, nhiều ngân hàng sẽ tiếp tục thay đổi biểu lãi suất tiết kiệm niêm yết theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 10/2026: